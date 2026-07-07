Москва під масованою атакою дронів: що відбувається у російській столиці

Москва з ночі перебуває під масованою атакою безпілотників. У місті протягом кількох годин працює ППО. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні мера Москви Сергія Собяніна.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Відбиття атаки безпілотників продовжується. Сили ППО Міноборони РФ збили вже дев'ять БПЛА, що летіли на Москву.

На місцях падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

У московському аеропорту Шереметьєво рейси виконують лише за погодженням із відповідними службами через тимчасові обмеження на використання повітряного простору в районі авіагавані.

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Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 7 липня у російському Бєлгороді та низці населених пунктів області прогриміла серія потужних вибухів. Після цього в окремих районах міста зникло електропостачання, виникли перебої з подачею води, а на одному з об'єктів спалахнула велика пожежа.



