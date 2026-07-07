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Москва під масованою атакою дронів: що відбувається у російській столиці

У столиці РФ працює ППО

7 липня 2026, 07:13
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Кравцев Сергей

Москва з ночі перебуває під масованою атакою безпілотників. У місті протягом кількох годин працює ППО. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні мера Москви Сергія Собяніна.

Москва під масованою атакою дронів: що відбувається у російській столиці

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Відбиття атаки безпілотників продовжується. Сили ППО Міноборони РФ збили вже дев'ять БПЛА, що летіли на Москву.

На місцях падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

У московському аеропорту Шереметьєво рейси виконують лише за погодженням із відповідними службами через тимчасові обмеження на використання повітряного простору в районі авіагавані.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Бєлгородській області Росії заявили про нову ракетну атаку, наслідки якої можуть виявитися вкрай чутливими для місцевої промисловості.                                                                                       

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України вступила до якісно нового етапу. За його словами, після запеклих боїв на суші та успішного витіснення російського флоту із значної частини Чорного моря ключовим театром бойових дій стає повітряний простір. Про це глава держави розповів у інтерв'ю Financial Times.                                        

Раніше "Коментарі" писали – у ніч проти 7 липня у російському Бєлгороді та низці населених пунктів області прогриміла серія потужних вибухів. Після цього в окремих районах міста зникло електропостачання, виникли перебої з подачею води, а на одному з об'єктів спалахнула велика пожежа.




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