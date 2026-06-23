Удар в сердце промышленности: в Белгородской области после ракетной атаки разгромлен крупный завод

В Белгородской области России заявили о новой ракетной атаке, последствия которой могут оказаться крайне чувствительными для местной промышленности. По данным российских источников, под удар попал Алексеевский меловой завод – одно из крупнейших предприятий района, специализирующееся на добыче и переработке мела для строительной, химической и других отраслей экономики.

Удар по Алексеевскому меловому заводу . Фото: из открытых источников

Информация о происшествии появилась утром 23 июня. О ракетном ударе сообщил Telegram-канал Astra со ссылкой на собственные источники. Согласно предварительным данным, предприятие получило настолько серьезные повреждения, что фактически перестало существовать как производственный объект.

В социальных сетях начали распространяться фотографии и видеозаписи, на которых видны масштабные разрушения на территории завода. Очевидцы утверждают, что отдельные производственные здания были практически полностью уничтожены. На опубликованных кадрах можно заметить разрушенные конструкции, обломки и следы мощного взрыва.

Алексеевский меловой завод считается одним из ключевых промышленных объектов района. Его продукция использовалась в строительной сфере, химической промышленности и ряде других отраслей. В случае подтверждения масштабов разрушений восстановление предприятия может потребовать значительного времени и ресурсов.

Примечательно, что это уже не первый инцидент вокруг данного объекта. Ранее в июне завод уже фигурировал в сообщениях о налетах беспилотников. Тогда предприятие также оказалось в зоне поражения, однако информации о критическом ущербе не поступало.

На момент публикации украинская сторона официально не подтверждала причастность к удару. Российские власти также воздерживаются от комментариев относительно характера атаки и масштабов разрушений. Независимого подтверждения распространенной в соцсетях информации пока нет.

Тем не менее произошедшее вновь демонстрирует, что приграничные регионы России остаются уязвимыми для ударов по объектам инфраструктуры и промышленности.

Читайте также на портале "Комментарии" — наступление на Крым набирает обороты: что стоит за новой серией ударов.



