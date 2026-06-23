Удар у серце промисловості: у Бєлгородській області після ракетної атаки розгромлено великий завод

У Бєлгородській області Росії заявили про нову ракетну атаку, наслідки якої можуть виявитися вкрай чутливими для місцевої промисловості. За даними російських джерел, під удар потрапив Олексіївський крейдяний завод – одне з найбільших підприємств району, що спеціалізується на видобутку та переробці крейди для будівельної, хімічної та інших галузей економіки.

Удар по Олексіївському крейдяному заводу. Фото: із відкритих джерел

Інформація про подію з'явилася вранці 23 червня. Про ракетний удар повідомив Telegram-канал Astra з посиланням на власні джерела. За попередніми даними, підприємство отримало настільки серйозні ушкодження, що фактично перестало існувати як виробничий об'єкт.

У соціальних мережах почали поширюватись фотографії та відеозаписи, на яких видно масштабні руйнування на території заводу. Очевидці стверджують, що окремі виробничі будівлі практично повністю знищені. На опублікованих кадрах можна побачити зруйновані конструкції, уламки та сліди потужного вибуху.

Олексіївський крейдяний завод вважається одним із ключових промислових об'єктів району. Його продукція використовувалася у будівельній сфері, хімічній промисловості та низці інших галузей. У разі підтвердження масштабів руйнувань відновлення підприємства може вимагати значного часу та ресурсів.

Примітно, що це не перший інцидент навколо даного об'єкта. Раніше у червні завод уже фігурував у повідомленнях про нальоти безпілотників. Тоді підприємство також опинилося в зоні поразки, проте інформації про критичну шкоду не надходило.

На момент публікації українська сторона офіційно не підтверджувала причетність до удару. Російська влада також утримується від коментарів щодо характеру атаки та масштабів руйнувань. Незалежного підтвердження поширеної в соцмережах інформації наразі немає.

Проте подія знову демонструє, що прикордонні регіони Росії залишаються вразливими для ударів по об'єктах інфраструктури та промисловості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наступ на Крим набирає обертів: що стоїть за новою серією ударів.



