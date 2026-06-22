Наступление на Крым набирает обороты: что стоит за новой серией ударов

Крым все больше превращается в изолированный полуостров, где накапливаются системные проблемы с базовой инфраструктурой. Перебои со снабжением горючего, дефицит водных ресурсов и риски для энергообеспечения создают дополнительное давление на экономику и повседневную жизнь жителей. Как эти вызовы влияют на ситуацию на фронте? Почему именно сейчас ВСУ усилили атаки по критической инфраструктуре Крыма? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крым. Фото: из открытых источников

Крым, как цель, выбрали не зря

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак сразу заметил, что если говорить откровенно, то первые атаки на важные объекты для оккупантов в Крыму начались еще в 2022 году.

"Да, они были тогда, возможно, более хаотичны, но все равно они были. Со временем Силы Обороны стали больше избивать по морским объектам, по флоту. Потом уже больше в 2025 году – начале 2026 года началось вынесение противовоздушной обороны в промышленных масштабах. И где-то, начиная уже с конца апреля, в мае, июне мы видим максимально столь мощную работу именно по отсечению Крыма", – отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас атаки участились Иван Ступак говорит, что у нас нашелся ресурс, которого раньше не было. Мы использовали британские, французские ракеты (Storm Shadow, SCALP). Однако их количество у нас было очень ограничено и мы не могли достичь того результата, который есть сейчас.

"Плюс, конечно, развитие дронов. Дроны – это деньги, дроны – это технологии. По состоянию на 2026 год наши дроновые возможности дают нам такую опцию, как обрезать Крым со всех сторон. Я не утверждаю, что сейчас Крым перестанет снабжаться, потому что до этого еще далеко. У россиян есть Крымский мост, у них есть как ни крути автомобильное сообщение, есть вместо поврежденных мостовых переходов насыпи, которые они сейчас построили. И это будет очень сложно поразить. И даже если мы это поразим, то у противника будет возможность быстро все это восстановить. Та же насыпь – это строительный мусор, какие-то плиты. Хотя с другой стороны, оно существенно уменьшает возможность пересечения этих локаций. Если раньше фура могла спокойно проехать на скорости, условно говоря 50-80 км в час, то придется останавливаться, ждать своей очереди, медленно передвигаться. И это дает возможность для поражения следующими беспилотниками", – отметил эксперт.

По поводу энергообеспечения Иван Ступак говорит, что здесь действительно у нас стратегия регулярно меняется.

"Если буквально недавно это было нефтеобеспечение, то сейчас мы переключились на газохранилища, на электричество – для того, чтобы создать максимально неудобные условия для пребывания российской группировки в Крыму. Многие говорят с точки зрения обеспечения Крыма именно через сухопутный коридор, а я говорю еще в обратном порядке, потому что из Крыма также перемещается тяжелая техника обеспечения в направлении Херсонской и Запорожской областей. Это группа войск "Днепр" Херсонской области и группа войск "Восток" – это Запорожская и часть Донецкой области. В общем там где-то плюс-минус 150-180 тысяч российских военных и это должно отразиться на их обеспечении. Речь идет о поставках продуктов, медикаментов, боекомплекта, воды, топлива, строительных материалов. Мы должны увидеть результат в виде остановки продвижения российской армии именно в направлении Запорожья", – прокомментировал Иван Ступак.

По его словам, далее, как следствие, остановка боевых действий или уменьшение интенсивности возле Гуляйполя, Орехова и возможно даже в очень классном варианте – это существенное уменьшение наступления Российской Федерации в направлении Константиновки.

Резюмируя эксперт отметил, что Крым как ключевую цель ВСУ избрали не случайно, потому что Крым оказался действительно очень удобным.

"Мы бы, возможно, хотели сделать такую же блокаду в Москве, Петербурге, но географически мы далеко и географически они дифференциально обеспечены. А Крым, он действительно очень уязвим. Каждый раз, когда наши беспилотники пролетают в направлении Крыма, там раздается сигнал воздушной тревоги и Крымский мост останавливается. Я это называю микроинсультом для крымской экономики. Но когда такая остановка на длительный период времени, когда воздушная тревога час, два, три, четыре, то это уже, считайте, сердечный приступ для экономики Крыма со всеми вытекающими последствиями. Как следствие, в Кремле с протянутой рукой стоит Аксенов, гауляйтер Крыма, и просит денег на поддержку страдающего региона. Нам важно, чтобы эти деньги забирались где-то с Дальнего востока, забрались в другие регионы, передавались в Крым и создавались центры социального напряжения", – подытожил эксперт.

Надо максимально сделать все, чтобы Крым остался без воды, без света и топлива

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник отметил, что отрезание Крыма от России влияет на фронт косвенно, но влияет, ведь противник вынужден направлять в поддержку жизнедеятельности полуострова дополнительные ресурсы и средства.

"И даже если в Крыму только временно, но запрещено продавать бензин, и топливо отпускается только для силовых структур, для техники, которая связана с государством, то есть по большому счету просто поддерживается жизнедеятельность Крымского полуострова. Но Москва и Кремль вынуждены направлять туда дополнительные ресурсы, дополнительное финансирование и колонны с дизельным или не дизельным топливом, уничтожаемые нашими дронами. Поэтому, скажем так, мы удорожали существование Крыма в составе Российской Федерации. Мы им удорожали стену этой оккупации в несколько раз. Потому эту тактику нужно продолжать и наращивать. В идеале сделать все, чтобы Крым был лишен электроэнергии, топлива и воды", – высказался собеседник портала "Комментарии".

Николай Мельник продолжает, если говорить о том, почему именно сейчас Силы Обороны усилили атаки на Крым, то ответ достаточно прост – именно сейчас появилась такая возможность. Всё очень просто.

"Ведь раньше у нас не было достаточно сил и средств для того, чтобы бить по трассе дронами. Что такое дрон? Это относительно дешевое оружие, которое может достаточно далеко и точно лететь. Поэтому как только мы вышли на техническую возможность бить постоянно по трассе, мы ею воспользовались. И благодаря тому, что у нас есть определенное преимущество в дронах, определенное преимущество в связи с этими дронами, я думаю, мы продолжим держать Крым в такой тактической осаде. И очень важно помнить, что даже если посмотреть российские соцсети, то становится понятно, что россияне пытаются в Крыму создать определенную сплошную линию обороны, размещаются ПВО, мобильные огневые группы. Но что это значит? Это значит, что откуда-то этих людей забрали. То есть, мы заставляем россиян забирать людей и определенные виды вооружения непосредственно с фронта и бросать их на защиту логистической связи между Крымом и другими оккупированными территориями, такими как Мариуполь", – прокомментировал эксперт.

Подытоживая Николай Мельник заметил, поэтому мы все делаем правильно. Эксперт считает, что нужно бить больше, нужно бить почаще. И, отмечает собеседник портала "Комментарии", нужно максимально сделать все, чтобы Крым остался без воды, без света и топлива.

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