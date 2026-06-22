«Перекриємо їм кисень»: у Нацгвардії розкрили нову мету ударів по окупантах

Сили оборони України посилюють тиск на російську армію, зосереджуючись на одному з найуразливіших елементів противника – логістиці. У Національній гвардії заявили про намір значно розширити можливості знищення шляхів постачання російських військ як на фронті, так і в глибокому тилу. Про це розповів командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко.

Олександр Півненко. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українські підрозділи активно нарощують використання безпілотників для контролю територій та завдання ударів по критично важливих об'єктах забезпечення армії РФ.

Особлива увага приділяється районам тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя, де українські сили поступово розширюють можливості повітряної розвідки та спостереження. Півненко зазначив, що збільшення кількості операторів дронів дозволить набагато ефективніше вражати транспортні маршрути, склади та пункти забезпечення супротивника.

Окремо командувач торкнувся ситуації у Криму. За його словами, на цьому напрямі активно працюють Сили безпілотних систем під командуванням Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяром". Саме вони відповідають за проведення операцій, спрямованих на ослаблення російських логістичних ланцюжків на півострові.

Півненко наголосив, що українська армія має намір зробити постачання російських військ максимально складним. За його оцінкою, систематичні удари по маршрутах постачання здатні серйозно ускладнити можливості окупантів вести бойові дії.

Водночас генерал зазначив, що російські війська також намагаються впливати на українську логістику, завдаючи ударів по об'єктах на глибину до кількох десятків кілометрів від лінії фронту. Однак, за його словами, нездатність досягти вирішальних успіхів на полі бою змушує супротивника все частіше атакувати громадянську інфраструктуру та енергетичні об'єкти.

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