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Крым становится обузой для Кремля: Арестович заявил о кризисе главного мифа Путина

Бывший советник Банковой считает, что эпоха высокоточных ударов заставляет пересмотреть само понятие контроля над территориями

22 июня 2026, 13:00
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Кравцев Сергей

Полномасштабная война России против Украины может подвергнуть сомнению один из ключевых символов политического наследия Владимира Путина – аннексированный Крым. Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Алексей Арестович, анализируя влияние современных технологий ведения войны на традиционные представления о контроле над территориями.

Крым становится обузой для Кремля: Арестович заявил о кризисе главного мифа Путина

Крым. Фото: из открытых источников

По его убеждению, эпоха дальнобойных высокоточных ударов кардинально изменяет самую сущность понятия владения землей. Если государство не способно обеспечить безопасность, стабильное функционирование экономики, логистики и критической инфраструктуры, то территория перестает быть стратегическим активом и начинает приносить только убытки.

Алексей Арестович отмечает, что сегодня эта проблема наиболее заметна именно в Крыму. Полуостров имеет ограниченные логистические маршруты, а регулярные удары по военным объектам, складам и транспортным узлам постепенно увеличивают стоимость его содержания для России.

По мнению экс-чиновника, если Кремль будет вынужден тратить все большее количество ресурсов на обеспечение функционирования и обороны Крыма, перед российским руководством может предстать сложный выбор. Либо продолжать финансировать все более дороже проект, либо пересматривать государственную стратегию, построенную вокруг идеи так называемого "собирания земель".

Особое значение этой дискуссии придает тот факт, что именно аннексия Крыма в 2014 году стала одним из главных политических достижений Путина внутри России. Утрата возможности гарантировать безопасность полуострова, считает Арестович, может подвергнуть сомнению не только эффективность российской политики последнего десятилетия, но и саму концепцию геополитического величия, на которой Кремль строил свою легитимность.

В итоге он задает более широкий вопрос: способны ли государства XXI века вообще считать территорию своим достоянием, если ее невозможно надежно оградить от современных технологий войны.

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