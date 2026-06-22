"Будемо йти далі": Зеленський зробив інтригуючу заяву про удари по Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір суттєво посилити удари по території Росії у відповідь на щоденні атаки російської армії. За його словами, українська держава переходить до нового етапу протистояння, коли наслідки війни дедалі відчутніше відчуватимуть і громадяни країни-агресора.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

В інтерв’ю ТСН глава держави наголосив, що емоції українців через постійні обстріли є цілком зрозумілими, однак сама лише лють не може бути відповіддю на злочини Росії. На його переконання, ворог повинен відчути реальну ціну війни, яку розпочав Кремль.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна вже розгорнула системну роботу зі знищення об’єктів, які забезпечують функціонування російської військової машини. Йдеться про підприємства оборонного комплексу, логістичні вузли, склади пального та іншу критично важливу інфраструктуру.

Президент підкреслив, що український оборонно-промисловий комплекс разом із Силами оборони активно збільшує можливості для ударів на великі відстані. За його словами, тиск на Росію лише посилюватиметься, оскільки Україна має намір відповідати на кожен ворожий удар.

Окремо глава держави нагадав про нещодавнє ураження нафтопереробного підприємства в Тюменській області РФ, розташованого більш ніж за дві тисячі кілометрів від українського кордону. Він також повідомив, що в Україні вже створено нові безпілотні системи, здатні долати понад 3000 кілометрів.

За словами Зеленського, українська сторона добре розуміє розташування ключових військових об’єктів, заводів, нафтобаз та газових сховищ на території Росії, тому продовжує розширювати власний арсенал далекобійного озброєння. Президент наголосив, що болючі удари по РФ, які почалися цього року, є не лише військовою необхідністю, а й питанням справедливості.

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