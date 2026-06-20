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Негайно реагуйте на сигнал тривоги: Зеленський звернувся із закликом до українців

Володимир Зеленський попередив, що росіяни підготувались до нового масованого удару

20 червня 2026, 20:00
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський попередив про загрозу масованого російського удару найближчим часом. Як інформує портал "Коментарі", про йдеться у зверненні президента.

Негайно реагуйте на сигнал тривоги: Зеленський звернувся із закликом до українців

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе", – зазначив глава держави.

Варто зазначити, що у ході цього ж звернення Володимир Зеленський заявив, що Білорусь продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні російської військової машини, а окремі дії Мінська вже створюють прямі загрози для української безпеки.

За словами Зеленського, українські спецслужби зафіксували на території Білорусі спеціальне обладнання, яке використовується Росією для координації ударів безпілотниками по Україні. Йдеться про чотири ретранслятори, розташовані у Гомельській та Брестській областях. 

Президент наголосив, що саме завдяки роботі цих систем російські війська отримували можливість завдавати ударів по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури в Житомирській, Волинській і Рівненській областях. 

Під атаками опинялися енергетичні об’єкти, залізниця, міста та села. Володимир Зеленський заявив, що Білорусь ще має час для демонтажу цього обладнання та для демонстрації реального небажання брати участь у війні на боці Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський погодився підтримати ініціативу президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, спрямовану на пошук шляхів мирного врегулювання війни, розв'язаної Росією. Про це повідомив радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин.




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