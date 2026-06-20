Зеленський змінює дипломатичну гру: Київ готовий підтримати мирну ініціативу Бразилії

Президент України Володимир Зеленський погодився підтримати ініціативу президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, спрямовану на пошук шляхів мирного врегулювання війни, розв'язаної Росією. Про це повідомив радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин.

Володимир Зеленський та Лула да Сілва. Фото: з відкритих джерел

Відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі лідерів на полях саміту G7 в Евіані. Однією з ключових тем переговорів стала необхідність пожвавлення міжнародних дипломатичних зусиль, які останнім часом фактично зайшли у глухий кут.

За інформацією української сторони, Лула запропонував використовувати свої контакти із постійними членами Ради Безпеки ООН для пошуку нових можливостей для переговорного процесу. Зеленський підтримав цю ідею, а сторони домовилися продовжити консультації після проведення відповідних дипломатичних контактів.

Співрозмовники наголошують, що Київ не змінює своїх принципових позицій. Раніше спроби посередництва за участю США зіткнулися із жорсткими вимогами Москви, яка наполягала на нових територіальних поступках з боку України. Українське керівництво неодноразово заявляло, що такі умови є неприйнятними.

На цьому фоні Зеленський продовжує закликати президента США Дональда Трампа активніше брати участь у мирних зусиллях та сприяти організації прямої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Проте Кремль поки що не демонструє готовності до такого формату переговорів.

Сам Лула да Сілва зазначив, що раніше його пропозиції не знаходили підтримки у Києві. Тепер ситуація змінилася. За словами бразильського президента, він уже провів консультації з лідерами країн — постійними членами Ради безпеки ООН і має намір продовжити цю роботу.

Таким чином, Україна відкриває ще один дипломатичний напрямок у спробі знайти шлях до завершення війни, одночасно зберігаючи незмінну свою позицію з питань територіальної цілісності та національного суверенітету.

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