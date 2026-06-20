Зеленский меняет дипломатическую игру: Киев готов поддержать мирную инициативу Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский согласился поддержать инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, направленную на поиск путей мирного урегулирования войны, развязанной Россией. Об этом сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Владимир Зеленский и Лула да Силва. Фото: из открытых источников

Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи лидеров на полях саммита G7 в Эвиане. Одной из ключевых тем переговоров стала необходимость оживления международных дипломатических усилий, которые в последнее время фактически зашли в тупик.

По информации украинской стороны, Лула предложил использовать свои контакты с постоянными членами Совета Безопасности ООН для поиска новых возможностей для переговорного процесса. Зеленский поддержал эту идею, а стороны договорились продолжить консультации после того, как будут проведены соответствующие дипломатические контакты.

Собеседники подчеркивают, что Киев не меняет своих принципиальных позиций. Ранее попытки посредничества при участии США столкнулись с жесткими требованиями Москвы, которая настаивала на новых территориальных уступках со стороны Украины. Украинское руководство неоднократно заявляло, что такие условия являются неприемлемыми.

На этом фоне Зеленский продолжает призывать президента США Дональда Трампа активнее участвовать в мирных усилиях и содействовать организации прямой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Однако Кремль пока не демонстрирует готовности к подобному формату переговоров.

Сам Лула да Силва отметил, что ранее его предложения не находили поддержки в Киеве. Теперь же ситуация изменилась. По словам бразильского президента, он уже провел консультации с лидерами стран — постоянных членов Совбеза ООН и намерен продолжить эту работу.

Таким образом, Украина открывает еще одно дипломатическое направление в попытке найти путь к завершению войны, одновременно сохраняя неизменной свою позицию по вопросам территориальной целостности и национального суверенитета.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Путина озвучили новые условия для окончания войны в Украине.



