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У Путина озвучили новые условия для окончания войны в Украине

Москва вновь намекает на своих требованиях и ультиматумах

19 июня 2026, 13:30
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Кравцев Сергей

Глава МИД России Сергей Лавров продолжает утверждать о дипломатическом достижении целей "сво", которых якобы стремится Кремль. Об этом говорится в его колонке Politico Europe, которую издание решило не публиковать, но обнародовали росСМИ.

У Путина озвучили новые условия для окончания войны в Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Лавров в очередной раз лживо заговорил о "мире через дипломатию" и высказался о якобы угрозах для россиян "на западных рубежах".

Фактически Сергей Лавров не сказал ничего нового. Он отметил, что Кремль "предпочитает, чтобы цели "сво" были достигнуты с помощью дипломатии". Впрочем, при этом еще высказал давние требования Москвы, повторив тезисы о "надежном праве соотечественников на родной русский язык и православную веру".

Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Лавров выступил с очередным циничным заявлением, пытаясь выдать многолетний кровавый террор против Украины за некую "новую стратегию". Российский чиновник открыто анонсировал усиление воздушных нападений, хотя оккупационные войска уже более четырех лет еженедельно устраивают массированные ракетно-дроновые обстрелы, а ежедневно атакуют мирные украинские города баллистикой и смертоносными "шахедами".

"Россия теперь будет проводить массированные групповые удары на регулярной основе", — самоуверенно пообещал руководитель враждебного внешнеполитического ведомства.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина и Соединенные Штаты рассматривают новый вариант урегулирования войны, который предусматривает постепенное прекращение боевых действий вдоль существующей линии фронта. По данным западных СМИ, между Киевом и представителями администрации Дональда Трампа продолжаются интенсивные консультации, а параллельно активизировались неофициальные контакты с российской стороной.




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