Киев и Вашингтон обсуждают новый сценарий завершения боевых действий: детали

Украина и Соединенные Штаты рассматривают новый вариант урегулирования войны, который предусматривает постепенное прекращение боевых действий вдоль существующей линии фронта. По данным западных СМИ, между Киевом и представителями администрации Дональда Трампа продолжаются интенсивные консультации, а параллельно активизировались неофициальные контакты с российской стороной.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Economist, обсуждаемая модель предполагает двухэтапный процесс. На первом этапе стороны должны добиться снижения интенсивности боев и фактической стабилизации фронта. Для этого рассматривается создание своеобразной зоны ограничения боевых действий шириной от 50 до 70 километров по обе стороны линии соприкосновения.

Предполагается, что такой механизм позволит уменьшить количество атак и создаст условия для дальнейших политических переговоров. Вторым шагом должно стать обсуждение более масштабного соглашения, которое определит долгосрочные параметры урегулирования конфликта.

В то же время украинские чиновники сохраняют осторожность в оценках перспектив подобного сценария. В Киеве считают, что Москва может использовать переговорный процесс для затягивания времени и укрепления собственных позиций. Среди возможных целей Кремля называют ожидание зимнего периода, когда новые удары по энергетической инфраструктуре могут усилить давление на Украину.

Кроме того, существует мнение, что Россия может избегать ключевых решений до завершения важных политических процессов в США, рассчитывая на изменение внешнеполитической конъюнктуры.

На этом фоне Украина и часть западных партнеров пытаются убедить Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Речь идет о необходимости усиления давления на Россию и отказа от подходов, которые предусматривают односторонние уступки со стороны Киева.

Пока же Дональд Трамп продолжает публично выступать за максимально быстрое прекращение войны, подчеркивая необходимость поиска дипломатического решения.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: Зеленский предупредил украинцев о новой угрозе.