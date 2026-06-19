Война в Украине: Зеленский предупредил украинцев о новой угрозе

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан о высокой вероятности усиления российских воздушных атак и призвал не пренебрегать правилами безопасности во время объявлений воздушной тревоги.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, комментируя текущую ситуацию на фронте и действия российского руководства. По его словам, несмотря на продолжающуюся агрессию, позиции Кремля постепенно ослабевают, что может подтолкнуть Москву к новым попыткам давления на украинское общество.

Зеленский подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сталкивается с проблемами сразу на нескольких направлениях. Речь идет не только о военных трудностях, но и о политических вызовах, которые становятся все более заметными на фоне затяжной войны.

По мнению президента, именно ощущение потери инициативы может заставить Кремль наращивать количество ударов по украинским городам. В такой ситуации главной целью России остается запугивание мирного населения и создание атмосферы постоянной угрозы.

"Путин становится слабее. И именно поэтому он может действовать еще более агрессивно", — такой смысл содержался в заявлении главы государства.

Зеленский подчеркнул, что россияне продолжают активно использовать ракеты и ударные беспилотники для атак по территории Украины.

В связи с этим президент обратился к украинцам с настойчивой просьбой серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и своевременно направляться в укрытия. По его словам, соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизни в условиях, когда Россия продолжает применять тактику массированных ударов по гражданской инфраструктуре.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся российских атак дронами и ракетами, которые в последние недели все чаще затрагивают не только прифронтовые регионы, но и глубокий тыл Украины.

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