logo

BTC/USD

62847

ETH/USD

1699.3

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине: Зеленский предупредил украинцев о новой угрозе
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: Зеленский предупредил украинцев о новой угрозе

Президент призвал не игнорировать воздушные тревоги, поскольку Кремль может ответить на собственные неудачи усилением ракетного террора

19 июня 2026, 09:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан о высокой вероятности усиления российских воздушных атак и призвал не пренебрегать правилами безопасности во время объявлений воздушной тревоги.

Война в Украине: Зеленский предупредил украинцев о новой угрозе

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, комментируя текущую ситуацию на фронте и действия российского руководства. По его словам, несмотря на продолжающуюся агрессию, позиции Кремля постепенно ослабевают, что может подтолкнуть Москву к новым попыткам давления на украинское общество.

Зеленский подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сталкивается с проблемами сразу на нескольких направлениях. Речь идет не только о военных трудностях, но и о политических вызовах, которые становятся все более заметными на фоне затяжной войны.

По мнению президента, именно ощущение потери инициативы может заставить Кремль наращивать количество ударов по украинским городам. В такой ситуации главной целью России остается запугивание мирного населения и создание атмосферы постоянной угрозы.

"Путин становится слабее. И именно поэтому он может действовать еще более агрессивно", — такой смысл содержался в заявлении главы государства. 

Зеленский подчеркнул, что россияне продолжают активно использовать ракеты и ударные беспилотники для атак по территории Украины.

В связи с этим президент обратился к украинцам с настойчивой просьбой серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги и своевременно направляться в укрытия. По его словам, соблюдение элементарных правил безопасности может спасти жизни в условиях, когда Россия продолжает применять тактику массированных ударов по гражданской инфраструктуре.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся российских атак дронами и ракетами, которые в последние недели все чаще затрагивают не только прифронтовые регионы, но и глубокий тыл Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кошта признался лидерам ЕС, зачем начал налаживать контакты с Кремлем.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости