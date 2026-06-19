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Війна в Україні: Зеленський попередив українців про нову загрозу

Президент закликав не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки Кремль може відповісти на власні невдачі посиленням ракетного терору

19 червня 2026, 09:17
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський попередив громадян про високу ймовірність посилення російських повітряних атак та закликав не нехтувати правилами безпеки під час оголошень повітряної тривоги.

Війна в Україні: Зеленський попередив українців про нову загрозу

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, коментуючи поточну ситуацію на фронті та дії російського керівництва. За його словами, незважаючи на продовження агресії, позиції Кремля поступово слабшають, що може підштовхнути Москву до нових спроб тиску на українське суспільство.

Зеленський наголосив, що російський лідер Володимир Путін стикається з проблемами одразу на кількох напрямках. Йдеться не лише про військові труднощі, а й про політичні виклики, які стають дедалі помітнішими на тлі затяжної війни.

На думку президента, саме відчуття втрати ініціативи може змусити Кремль нарощувати кількість ударів по українських містах. У такій ситуації головною метою Росії залишається залякування мирного населення та створення атмосфери постійної загрози.

"Путін стає слабшим. І саме тому він може діяти ще агресивніше", — такий зміст містився у заяві глави держави.

Зеленський підкреслив, що росіяни продовжують активно використовувати ракети та ударні безпілотники для атак територією України.

У зв'язку з цим президент звернувся до українців з наполегливим проханням серйозно ставитись до сигналів повітряної тривоги та своєчасно прямувати до укриття. За його словами, дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя за умов, коли Росія продовжує застосовувати тактику масованих ударів по цивільній інфраструктурі.

Заява Зеленського прозвучала на тлі російських атак, що тривають, дронами і ракетами, які в останні тижні все частіше зачіпають не тільки прифронтові регіони, а й глибокий тил України.

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