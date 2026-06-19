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Київ та Вашингтон обговорюють новий сценарій завершення бойових дій: деталі

У центрі переговорів – створення буферної зони та поетапне припинення вогню, проте в Україні сумніваються, що Кремль готовий до реального миру

19 червня 2026, 11:40
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Кравцев Сергей

Україна та Сполучені Штати розглядають новий варіант врегулювання війни, який передбачає поступове припинення бойових дій вздовж існуючої лінії фронту. За даними західних ЗМІ, між Києвом та представниками адміністрації Дональда Трампа продовжуються інтенсивні консультації, а паралельно активізувалися неофіційні контакти з російською стороною.

Київ та Вашингтон обговорюють новий сценарій завершення бойових дій: деталі

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Economist, модель, що обговорюється, передбачає двоетапний процес. На першому етапі сторони повинні досягти зниження інтенсивності боїв та фактичної стабілізації фронту. І тому розглядається створення своєрідної зони обмеження бойових дій шириною від 50 до 70 кілометрів з обох боків лінії зіткнення.

Передбачається, що такий механізм дозволить зменшити кількість атак та створить умови для подальших політичних переговорів. Другим кроком має стати обговорення більш масштабної угоди, яка визначить довгострокові параметри врегулювання конфлікту.

Водночас, українські чиновники зберігають обережність в оцінках перспектив такого сценарію. У Києві вважають, що Москва може використати переговорний процес для затягування часу та зміцнення власних позицій. Серед можливих цілей Кремля називають очікування на зимовий період, коли нові удари по енергетичній інфраструктурі можуть посилити тиск на Україну.

Крім того, існує думка, що Росія може уникати ключових рішень до завершення важливих політичних процесів у США, розраховуючи зміну зовнішньополітичної кон'юнктури.

На цьому тлі Україна та частина західних партнерів намагаються переконати Вашингтон зайняти жорсткішу позицію щодо Москви. Йдеться про необхідність посилення тиску на Росію та відмови від підходів, які передбачають односторонні поступки з боку Києва.

Поки що Дональд Трамп продовжує публічно виступати за максимально швидке припинення війни, наголошуючи на необхідності пошуку дипломатичного рішення.

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Джерело: https://www.economist.com/europe/2026/06/18/the-g7-has-nudged-open-a-window-for-diplomacy-in-ukraine
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