Глава МЗС Росії Сергій Лавров продовжує стверджувати про дипломатичне досягнення цілей "сво", яких нібито прагне Кремль. Про це йдеться у його колонці Politico Europe, яку видання вирішило не публікувати, але оприлюднили росЗМІ.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Лавров вкотре брехливо заговорив про "світ через дипломатію" і висловився про нібито погрози для росіян "на західних рубежах".

Фактично, Сергій Лавров не сказав нічого нового. Він зазначив, що Кремль "воліє, щоб мети "сво" було досягнуто за допомогою дипломатії". Втім, при цьому ще висловив давні вимоги Москви, повторивши тези про "надійне право співвітчизників рідною російською мовою та православною вірою".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сергій Лавров виступив із черговою цинічною заявою, намагаючись видати багаторічний кривавий терор проти України за таку собі "нову стратегію". Російський чиновник відкрито анонсував посилення повітряних нападів, хоча окупаційні війська вже понад чотири роки щотижня влаштовують масовані ракетно-дронові обстріли, а щодня атакують мирні українські міста балістикою та смертоносними "шахедами".

"Росія тепер проводитиме масовані групові удари на регулярній основі", — самовпевнено пообіцяв керівник ворожого зовнішньополітичного відомства.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна та Сполучені Штати розглядають новий варіант врегулювання війни, що передбачає поступове припинення бойових дій вздовж існуючої лінії фронту. За даними західних ЗМІ, між Києвом та представниками адміністрації Дональда Трампа продовжуються інтенсивні консультації, а паралельно активізувалися неофіційні контакти з російською стороною.



