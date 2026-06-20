Ультиматум Лукашенку: Україна назвала об’єкти в Білорусі, які можуть бути уражені

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців заявив, що Білорусь продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні російської військової машини, а окремі дії Мінська вже створюють прямі загрози для української безпеки.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, українські спецслужби зафіксували на території Білорусі спеціальне обладнання, яке використовується Росією для координації ударів безпілотниками по Україні. Йдеться про чотири ретранслятори, розташовані у Гомельській та Брестській областях.

Президент наголосив, що саме завдяки роботі цих систем російські війська отримували можливість завдавати ударів по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури в Житомирській, Волинській і Рівненській областях. Під атаками опинялися енергетичні об’єкти, залізниця, міста та села.

Володимир Зеленський заявив, що Білорусь ще має час для демонтажу цього обладнання та для демонстрації реального небажання брати участь у війні на боці Росії.

Окремо глава держави звернув увагу на білоруські підприємства, які, за даними Києва, забезпечують російський військово-промисловий комплекс комплектуючими для бронетехніки, ракетного озброєння та іншої військової продукції. Також Україна фіксує значне збільшення поставок пального з Білорусі до Росії.

За інформацією президента, протягом січня-травня обсяги експорту бензину з Білорусі до РФ зросли у 13 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Постачання дизельного пального за цей же час збільшилося утричі.

На думку Зеленського, така підтримка допомагає Кремлю адаптуватися до міжнародного тиску та продовжувати агресію проти України. Водночас Київ не зацікавлений у подальшому втягуванні Білорусі у війну та очікує від Мінська конкретних кроків, які б підтвердили заяви про небажання брати участь у конфлікті.

Президент підкреслив, що завершення війни відповідає інтересам усіх країн регіону, а мир має наближатися через реальні дії, а не лише через політичні заяви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни все ж таки втягують Білорусь у війну: у ДПСУ зробили заяву, що насторожує.