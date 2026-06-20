Ультиматум Лукашенко: Украина назвала объекты в Беларуси, которые могут быть поражены

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам заявил, что Беларусь продолжает играть важную роль в обеспечении российской военной машины, а отдельные действия Минска уже создают прямые угрозы украинской безопасности.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, украинские спецслужбы зафиксировали на территории Беларуси специальное оборудование, используемое Россией для координации ударов беспилотниками по Украине. Речь идет о четырех ретрансляторах, расположенных в Гомельской и Брестской областях.

Президент подчеркнул, что именно благодаря работе этих систем российские войска получали возможность наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Под атаками оказывались энергетические объекты, железная дорога, города и села.

Владимир Зеленский заявил, что у Беларуси еще есть время для демонтажа этого оборудования и для демонстрации реального нежелания участвовать в войне на стороне России.

Отдельно глава государства обратил внимание на белорусские предприятия, которые, по данным Киева, снабжают российский военно-промышленный комплекс комплектующими для бронетехники, ракетного вооружения и другой военной продукции. Также Украина фиксирует значительное увеличение поставок горючего из Беларуси в Россию.

По информации президента, в течение января-мая объемы экспорта бензина из Белоруссии в РФ выросли в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставка дизельного горючего за это же время увеличилось втрое.

По мнению Зеленского, такая поддержка помогает Кремлю адаптироваться к международному давлению и продолжать агрессию против Украины. В то же время Киев не заинтересован в дальнейшем втягивании Беларуси в войну и ожидает от Минска конкретных шагов, подтверждающих заявления о нежелании участвовать в конфликте.

Президент подчеркнул, что завершение войны отвечает интересам всех стран региона, а мир должен приближаться через реальные действия, а не только из-за политических заявлений.

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