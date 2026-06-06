Росіяни все ж таки втягують Білорусь у війну: у ДПСУ зробили заяву, що насторожує

Поки що прикордонники не фіксують скупчення такої кількості російських окупантів на кордоні з Білоруссю, якої вистачило б для нападу на Україну. Про це заявив представник ДПСУ Андрій Демченко.

Андрій Демченко. Фото: з відкритих джерел

"Є лише невеликі проміжки часу, коли настає пауза... Росія зараз активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами приєдналася до війни з нами", — наголосив він.

За словами Демченка, режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка напередодні звинувачував Україну в атаках БпЛА, але все відбувається навпаки.

"Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і прямують її територією, щоб надалі через Київську, Житомирську області залетіти в Україну. За останні кілька тижнів фіксується збільшення використання такої тактики", — акцентував представник ДПСУ.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – російські підрозділи переходять до підготовчих дій у рамках формування літньої наступальної кампанії. Основний акцент ворог і надалі робить на Донецькому напрямку, демонструючи поступове нарощування тиску та спроби розширення зони контролю. Водночас, в інформаційному просторі активно розганяються дискусії про нібито загрозу наступу з території Білорусі, що, на думку військових експертів, частково виконує роль маневру, що відволікає, і впливає на розподіл уваги та ресурсів.