НАТО готовится к войне дронов: что уже произошло у границы с Беларусью

Страны НАТО ускоряют подготовку к новой реальности современной войны, в которой беспилотники становятся одним из главных инструментов ведения боевых действий. На этом фоне США и Великобритания провели масштабные совместные учения вблизи белорусской границы, целью которых стало создание более эффективной системы борьбы с воздушными угрозами.

Маневры под названием Project Flytrap 5.0 состоялись на территории Литвы примерно в 30 километрах от границы с Беларусью. Учения стали частью программы укрепления восточного фланга НАТО и были посвящены отработке действий против ударных и разведывательных дронов в условиях динамичного поля боя.

По данным Forbes, участники протестировали более пятидесяти различных технологических решений. Среди них – беспилотные перехватчики, мобильные сенсоры обнаружения целей, автономные наземные платформы и новые системы обмена тактическими данными между подразделениями союзников.

Главный технический директор армии США Александр Миллер подчеркнул, что современная борьба с беспилотниками требует не только высокотехнологичного вооружения, но и изменения тактики ведения боевых действий. По его словам, военные должны сохранять мобильность, поддерживать связь и одновременно находиться под постоянной защитой систем противодействия дронам.

Особое внимание во время учений уделялось интеграции американских и британских технологий в единую архитектуру управления. Военные специалисты отрабатывали взаимодействие между различными системами обнаружения и поражения целей, а также обменивались опытом применения новых решений в реальных боевых условиях.

Организаторы отмечают, что следующий этап программы станет еще масштабнее. Если сейчас в учениях участвовали подразделения ограниченного состава, то в дальнейшем планируется развернуть силы бригадного уровня. В НАТО считают, что стремительное развитие беспилотных технологий требует постоянной адаптации армии, а опыт войны в Украине заставляет западные страны ускорять подготовку к возможным угрозам на восточных рубежах Альянса.

