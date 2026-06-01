НАТО готується до війни дронів: що вже сталося біля кордону з Білоруссю

Країни НАТО прискорюють підготовку до нової реальності сучасної війни, де безпілотники стають одним з головних інструментів ведення бойових дій. На цьому фоні США та Великобританія провели масштабні спільні навчання поблизу білоруського кордону, метою яких стало створення більш ефективної системи боротьби з повітряними загрозами.

Маневри під назвою Project Flytrap 5.0 відбулися на території Литви приблизно за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю. Навчання стали частиною програми зміцнення східного флангу НАТО і були присвячені відпрацюванню дій проти ударних та розвідувальних дронів за умов динамічного поля бою.

За даними Forbes, учасники протестували понад п'ятдесят різних технологічних рішень. Серед них – безпілотні перехоплювачі, мобільні сенсори виявлення цілей, автономні наземні платформи та нові системи обміну тактичними даними між підрозділами союзників.

Головний технічний директор армії США Олександр Міллер наголосив, що сучасна боротьба з безпілотниками потребує не лише високотехнологічного озброєння, а й зміни тактики ведення бойових дій. За його словами, військові повинні зберігати мобільність, підтримувати зв'язок та одночасно перебувати під постійним захистом систем протидії дронам.

Особлива увага під час навчань приділялася інтеграції американських та британських технологій у єдину архітектуру управління. Військові фахівці відпрацьовували взаємодію між різними системами виявлення та поразки цілей, а також обмінювалися досвідом застосування нових рішень у реальних бойових умовах.

Організатори зазначають, що наступний етап програми стане ще більш масштабним. Якщо зараз у навчаннях брали участь підрозділи обмеженого складу, то надалі планується розгорнути сили бригадного рівня. У НАТО вважають, що стрімкий розвиток безпілотних технологій потребує постійної адаптації армії, а досвід війни в Україні змушує західні країни прискорювати підготовку до можливих погроз на східних кордонах Альянсу.

