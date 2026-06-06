Россияне все же втягивают Беларусь в войну: в ГПСУ сделали настораживающее заявление

Пока что пограничники не фиксируют скопления такого количества российских оккупантов на границе с Беларусью, которого хватило бы для нападения на Украину. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Андрей Демченко. Фото: из открытых источников

"Есть только небольшие промежутки времени, когда наступает пауза... Россия сейчас активно давит на Беларусь, чтобы она собственными силами присоединилась к войне с нами", — отметил он.

По словам Демченко, режим белорусского диктатора Александра Лукашенко накануне обвинял Украину в атаках БпЛА, но все происходит наоборот.

"Большинство дронов, которые запускает Россия для массированных атак по Украине, заходят на территорию Беларуси и следуют по ее территории, чтобы в дальнейшем через Киевскую, Житомирскую области залететь в Украину. За последние несколько недель фиксируется увеличение использования такой тактики", — акцентировал представитель ГПСУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские подразделения переходят к подготовительным действиям в рамках формирования летней наступательной кампании. Основной акцент враг и дальше делает на Донецком направлении, демонстрируя постепенное наращивание давления и попытки расширения зоны контроля. В то же время, в информационном пространстве активно разгоняются дискуссии о якобы угрозе наступления с территории Беларуси, что, по мнению военных экспертов, частично выполняет роль отвлекающего маневра и влияет на распределение внимания и ресурсов.