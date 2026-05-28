Россияне отвлекли внимание Беларусью: озвучено срочное заявление о циничных целях Кремля
Россияне отвлекли внимание Беларусью: озвучено срочное заявление о циничных целях Кремля

Для российских войск полный контроль над территорией Донецкой области уже долгое время остается одной из ключевых стратегических задач

28 мая 2026, 10:30
Клименко Елена

Российские подразделения переходят к подготовительным действиям в рамках формирования летней наступательной кампании. Основной акцент враг и дальше делает на Донецком направлении, демонстрируя постепенное наращивание давления и попытки расширения зоны контроля. В то же время, в информационном пространстве активно разгоняются дискуссии о якобы угрозе наступления с территории Беларуси, что, по мнению военных экспертов, частично выполняет роль отвлекающего маневра и влияет на распределение внимания и ресурсов.

Фото: из открытых источников

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан отмечает , что главные действия противника сейчас концентрируются именно на Донбассе, где идет постепенное продвижение в ряд населенных пунктов. Одним из ключевых направлений давления становится район Константиновки, куда российские силы пытаются приблизиться с нескольких сторон.

По его оценке, полное установление контроля над Донецкой областью остается долгосрочной стратегической задачей российского командования. В настоящее время фиксируются попытки захода противника по южному и юго-западному направлениям в сторону Константиновки, включая присутствие в отдельных городских районах и на прилегающих территориях.

Отдельно отмечается, что по городу активно применяются авиационные средства поражения, в частности, управляемые авиабомбы, которые используются для давления на украинскую оборону и создания условий для вытеснения подразделений Сил обороны Украины. При дальнейшем продвижении врага возможным следующим рубежом может стать направление на Дружковку с южного фланга.

Портал "Комментарии" уже писал , что российская баллистическая ракета "Орешник", которую в Москве активно продвигают как якобы прорывное и "революционное" средство ведения войны, на практике, похоже, больше выполняет роль информационного символа, чем реального изменения баланса сил на фронте. На это обратил внимание британский полковник Хэмиш де Бретон-Гордон в своей публикации The Telegraph.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/zagroza-nastupu-bilorusi-tli-tsogo-rosiya-aktivizuvalas-donbasi_n3076455
