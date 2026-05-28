Росіяни відволікли увагу Білоруссю: озвучено термінову заяву про цинічну мету Кремля

Російські підрозділи переходять до підготовчих дій у межах формування літньої наступальної кампанії. Основний акцент ворог і надалі робить на Донецькому напрямку, демонструючи поступове нарощування тиску та спроби розширення зони контролю. Водночас в інформаційному просторі активно розганяються дискусії про нібито загрозу наступу з території Білорусі, що, на думку військових експертів, частково виконує роль відволікаючого маневру та впливає на розподіл уваги й ресурсів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий аналітик Роман Світан зазначає, що головні дії противника зараз концентруються саме на Донеччині, де триває поступове просування до низки населених пунктів. Одним із ключових напрямків тиску стає район Костянтинівки, куди російські сили намагаються наблизитися з кількох боків.

За його оцінкою, повне встановлення контролю над Донецькою областю залишається довготривалим стратегічним завданням російського командування. Наразі фіксуються спроби заходу противника з південного та південно-західного напрямків у бік Костянтинівки, включно з присутністю в окремих міських районах та на прилеглих територіях.

Окремо наголошується, що по місту активно застосовуються авіаційні засоби ураження, зокрема керовані авіабомби, які використовуються для тиску на українську оборону та створення умов для витіснення підрозділів Сил оборони України. У разі подальшого просування ворога можливим наступним рубежем може стати напрямок на Дружківку з південного флангу.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська балістична ракета "Орешник", яку в Москві активно просувають як нібито проривний та "революційний" засіб ведення війни, на практиці, схоже, більше виконує роль інформаційного символу, ніж реальної зміни балансу сил на фронті. На це звернув увагу британський полковник Хеміш де Бретон-Гордон у своїй публікації для The Telegraph.