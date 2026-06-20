Немедленно реагируйте на сигнал тревоги: Зеленский обратился с призывом к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об угрозе массированного российского удара в ближайшее время. Как сообщает портал "Комментарии", речь идет в обращении президента.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам. Россияне подготовились к новому массированному удару. Пожалуйста, берегите себя", – отметил глава государства.

Следует отметить, что в ходе этого обращения Владимир Зеленский заявил, что Беларусь продолжает играть важную роль в обеспечении российской военной машины, а отдельные действия Минска уже создают прямые угрозы украинской безопасности.

По словам Зеленского, украинские спецслужбы зафиксировали на территории Беларуси специальное оборудование, используемое Россией для координации ударов беспилотниками по Украине. Речь идет о четырех ретрансляторах, расположенных в Гомельской и Брестской областях.

Президент подчеркнул, что именно благодаря работе этих систем российские войска получали возможность наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Житомирской, Волынской и Ровенской областях.

Под атаками оказывались энергетические объекты, железная дорога, города и села. Владимир Зеленский заявил, что у Беларуси еще есть время для демонтажа этого оборудования и для демонстрации реального нежелания участвовать в войне на стороне России.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский согласился поддержать инициативу президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, направленную на поиск путей мирного урегулирования войны, развязанной Россией. Об этом сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.



