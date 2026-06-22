"Будем идти дальше": Зеленский сделал интригующее заявление об ударах по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении существенно усилить удары по территории России в ответ на ежедневные атаки российской армии. По его словам, украинское государство переходит к новому этапу противостояния, когда последствия войны все ощутимее будут и граждане страны-агрессора.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В интервью ТСН глава государства подчеркнул, что эмоции украинцев из-за постоянных обстрелов вполне понятны, однако одна лишь ярость не может быть ответом на преступления России. По его убеждению, враг должен ощутить реальную цену войны, которую начал Кремль.

Владимир Зеленский отметил, что Украина уже развернула системную работу по уничтожению объектов, обеспечивающих функционирование российской военной машины. Речь идет о предприятиях оборонного комплекса, логистических узлах, складах горючего и другой критически важной инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс вместе с силами обороны активно увеличивает возможности для ударов на большие расстояния. По его словам, давление на Россию будет только усиливаться, поскольку Украина намерена отвечать на каждый вражеский удар.

Отдельно глава государства напомнил о недавнем поражении нефтеперерабатывающего предприятия в Тюменской области РФ, расположенного более чем в двух тысячах километрах от украинской границы. Он также сообщил, что в Украине уже созданы новые беспилотные системы, способные преодолевать более 3000 км.

По словам Зеленского, украинская сторона хорошо понимает расположение ключевых военных объектов, заводов, нефтебаз и газовых хранилищ на территории России, поэтому продолжает расширять свой арсенал дальнобойного вооружения. Президент подчеркнул, что начавшиеся в этом году болезненные удары по РФ являются не только военной необходимостью, но и вопросом справедливости.

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