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«Перекроем им кислород»: в Нацгвардии раскрыли новую цель ударов по оккупантам

Украинские силы делают ставку на уничтожение путей снабжения армии РФ, а ключевую роль в операции играют беспилотники и действия в оккупированном Крыму

22 июня 2026, 16:55
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины усиливают давление на российскую армию, сосредотачиваясь на одном из наиболее уязвимых элементов противника – логистике. В Национальной гвардии заявили о намерении значительно расширить возможности по уничтожению путей снабжения российских войск как на фронте, так и в глубоком тылу. Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко. 

«Перекроем им кислород»: в Нацгвардии раскрыли новую цель ударов по оккупантам

Александр Пивненко. Фото: из открытых источников

По его словам, украинские подразделения активно наращивают использование беспилотников для контроля территорий и нанесения ударов по критически важным объектам обеспечения армии РФ.

Особое внимание уделяется районам временно оккупированных Донецка и Мариуполя, где украинские силы постепенно расширяют возможности воздушной разведки и наблюдения. Пивненко отметил, что увеличение количества операторов дронов позволит гораздо эффективнее поражать транспортные маршруты, склады и пункты обеспечения противника.

Отдельно командующий коснулся ситуации в Крыму. По его словам, на этом направлении активно работают Силы беспилотных систем под командованием Роберта Бровди, известного по позывному "Мадяр". Именно они отвечают за проведение операций, направленных на ослабление российских логистических цепочек на полуострове.

Пивненко подчеркнул, что украинская армия намерена сделать снабжение российских войск максимально сложным. По его оценке, систематические удары по маршрутам поставок способны серьезно осложнить возможности оккупантов вести боевые действия.

В то же время генерал отметил, что российские войска также пытаются воздействовать на украинскую логистику, нанося удары по объектам на глубину до нескольких десятков километров от линии фронта. Однако, по его словам, неспособность добиться решающих успехов на поле боя заставляет противника все чаще атаковать гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты.

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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1178555.html
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