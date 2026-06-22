Наступ на Крим набирає обертів: що стоїть за новою серією ударів

Крим дедалі більше перетворюється на ізольований півострів, де накопичуються системні проблеми з базовою інфраструктурою. Перебої з постачанням пального, дефіцит водних ресурсів і ризики для енергозабезпечення створюють додатковий тиск на економіку та повсякденне життя мешканців. Як ці виклики впливають на ситуацію на фронті? Чому саме зараз ЗСУ посилили атаки по критичній інфраструктурі Криму? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Крим, як ціль, обрали не даремно

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак відразу зауважив, що, якщо говорити відверто, то перші атаки на важливі об’єкти для окупантів у Криму розпочалися ще в 2022 році.

"Так, вони були тоді, можливо, більш хаотичними, але все одно вони були. З часом Сили Оборони почали більше бити по морських об'єктах, по флоту. Потім вже більше у 2025 році – початку 2026-го розпочалося винесення протиповітряної оборони в промислових масштабах. І десь, починаючи вже з кінця квітня, у травні, червні ми бачимо максимально таку потужну роботу саме по обрізанню Криму", – зазначив експерт.

Відповідаючи на питання, чому саме зараз атаки посилилися Іван Ступак говорить, що у нас знайшовся ресурс, якого раніше не було. Ми використовували британські, французькі ракети (Storm Shadow, SCALP). Проте їх кількість у нас була дуже обмежена і ми не могли досягти того результату, який є зараз.

"Плюс, звісно, розвиток дронів. Дрони – це гроші, дрони – це технології. Станом на 2026-й рік наші дронові можливості дають нам таку опцію, як обрізати Крим з усіх боків. Я не стверджую, що зараз Крим перестане забезпечуватися, бо до цього ще далеко. У росіян є Кримський міст, в них є як не крути автомобільне сполучення, є замість пошкоджених мостових переходів насипи, які вони зараз побудували. І це буде дійсно дуже складно уразити. І навіть, коли ми це уразимо, то у противника буде можливість швидко все це відновити. Той же насип – це будівельне сміття, якісь там плити. Хоча з іншої сторони, воно суттєво зменшує можливості перетину цих локацій. Якщо раніше фура могла спокійно проїхати на швидкості, умовно кажучи 50-80 км на годину, то тут доведеться зупинятися, чекати своєї черги, повільно пересуватися. І це дає можливість для ураження наступними безпілотниками", – зазначив експерт.

З приводу енергозабезпечення Іван Ступак говорить, що тут дійсно у нас стратегія регулярно змінюється.

"Якщо буквально нещодавно це було нефтозабезпечення, то зараз ми переключилися на газосховища, на електрику – для того, щоб створити максимально незручні умови для перебування російського угруповання в Криму. Багато хто говорить з точки зору забезпечення Криму саме через сухопутний коридор, а я говорю ще у зворотному порядку, бо з Криму так само переміщується важка техніка забезпечення у напрямку Херсонської та Запорізької областей. Це група військ "Днєпр" Херсонської області і група військ "Восток" — це Запорізька та частина Донецької області. У загальному там десь плюс-мінус 150-180 тисяч російських військових і це повинно відобразитися на їхньому забезпеченні. Мова про поставки продуктів, медикаментів, боєкомплекту, води, палива, будівельних матеріалів. Ми повинні побачити результат у вигляді зупинки просування російської армії саме у напрямку Запоріжжя", – прокоментував Іван Ступак.

За його словами, далі, як наслідок, зупинку бойових дій або зменшення інтенсивності біля Гуляйполя, Оріхова і можливо навіть у дуже класному варіанті – це суттєве зменшення наступу Російської Федерації у напрямку Костянтинівки.

Резюмуючи експерт зазначив, що Крим, як ключову ціль ЗСУ обрали не випадково, бо Крим виявився дійсно дуже зручним.

"Ми б, можливо, хотіли зробити таку ж саму блокаду в Москві, Петербургу, але географічно ми далеко і географічно вони диференційно забезпечені. А Крим, він дійсно дуже вразливий. Кожного разу, коли наші безпілотники пролітають у напрямку Криму, там лунає сигнал повітряної тривоги і Кримський міст зупиняється. Я це називаю мікроінсульт для кримської економіки. Але, коли така зупинка на тривалий період часу, коли повітряна тривога годину, дві, три, чотири, то це вже, вважайте, серцевий напад для економіки Криму з усіма витікаючими наслідками. Як наслідок, у Кремлі з протянутою рукою стоїть Аксьонов, гауляйтер Криму, і просить грошей на підтримку регіону, який потерпає. Нам важливо, щоб ці гроші забиралися десь з Далекого сходу, забралися в інших регіонів, передавалися у Крим і створювалися осередки соціальної напруги", – підсумував експерт.

Треба максимально зробити все, щоб Крим залишився без води, без світла і без палива

Експерт Аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник зазначив, що відрізання Криму від Росії впливає на фронт опосередковано, але впливає, адже противник змушений направляти на підтримку життєдіяльності півострова додаткові ресурси та кошти.

"І навіть, якщо у Криму лише тимчасово, але заборонено продавати бензин, і паливо відпускається лише для силових структур, для техніки, яка пов'язана з державою, тобто за великим рахунком просто підтримується життєдіяльність Кримського півострову. Але Москва і Кремль змушені направляти туди додаткові ресурси, додаткове фінансування і колони з дизельним або не дизельним паливом, які знищуються нашими дронами. Тому, скажімо так, ми здорожчали існування Криму у складі Російської Федерації. Ми їм здорожчали стіну цієї окупації в декілька разів. Тому цю тактику треба продовжувати і нарощувати. В ідеалі зробити все, щоб Крим був позбавлений електроенергії, палива та води", – висловився співрозмовник порталу "Коментарі".

Микола Мельник продовжує, якщо говорити про те, чому саме зараз Сили Оборони посилили атаки на Крим, то відповідь доволі проста – саме зараз з'явилася така можливість. Все дуже просто.

"Бо раніше у нас не було достатньо сил і засобів для того, щоб бити по трасі дронами. Що таке дрон? Це відносно дешева зброя, яка може доволі далеко і точно летіти. Тому, як тільки ми вийшли на технічну можливість бити постійно по трасі, ми нею скористалися. І завдяки тому, що у нас є певна перевага у дронах, певна перевага у зв'язку на цих дронах, я думаю, ми продовжимо тримати Крим в такій тактичній облозі. І дуже важливо пам'ятати, що навіть, якщо подивитися російські соцмережі, то стає зрозумілим, що росіяни намагаються в Криму створити певну суцільну лінію оборони, розміщуються ПВО, мобільні вогневі групи. Але, що це означає? Це означає, що звідкись ще цих людей забрали. Тобто ми змушуємо росіян забирати людей і певні види озброєння безпосередньо з фронту і кидати їх на захист логістичного зв'язку між Кримом й іншими окупованими територіями, такими як Маріуполь", – прокоментував експерт.

Підсумовуючи Микола Мельник зауважив, тому ми все робимо правильно. Експерт вважає, що треба бити більше, треба бити частіше. І, наголошує співрозмовник порталу "Коментарі", треба максимально зробити все, щоб Крим залишився без води, без світла і без палива.

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