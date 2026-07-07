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Москва под массированной атакой дронов: что происходит в российской столице

В столице РФ работает ПВО

7 июля 2026, 07:13
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Кравцев Сергей

Москва с ночи находится под массированной атакой беспилотников. В городе в течение нескольких часов работает ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.

Москва под массированной атакой дронов: что происходит в российской столице

Дрон. Фото: из открытых источников

Отражение атаки беспилотников продолжается. Силы ПВО Минобороны РФ сбили уже девять летевших на Москву БПЛА.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В московском аэропорту Шереметьево рейсы выполняют только по согласованию с соответствующими службами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белгородской области России заявили о новой ракетной атаке, последствия которой могут оказаться крайне чувствительными для местной промышленности.                                                                                                    

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины вступила в качественно новый этап. По его словам, после ожесточенных боев на суше и успешного вытеснения российского флота из значительной части Черного моря ключевым театром боевых действий становится воздушное пространство. Об этом глава государства рассказал в интервью Financial Times. 

Ранее "Комментарии" писали – в ночь на 7 июля в российском Белгороде и ряде населенных пунктов области прогремела серия мощных взрывов. После этого в отдельных районах города исчезло электроснабжение, возникли перебои с подачей воды, а на одном из объектов вспыхнул крупный пожар.




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