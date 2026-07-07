Москва под массированной атакой дронов: что происходит в российской столице

Москва с ночи находится под массированной атакой беспилотников. В городе в течение нескольких часов работает ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина.

Дрон. Фото: из открытых источников

Отражение атаки беспилотников продолжается. Силы ПВО Минобороны РФ сбили уже девять летевших на Москву БПЛА.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В московском аэропорту Шереметьево рейсы выполняют только по согласованию с соответствующими службами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

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