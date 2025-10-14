logo_ukra

На скільки км вперед просунулися штурмові підрозділи ЗСУ: Сирський розкрив цифри
НОВИНИ

На скільки км вперед просунулися штурмові підрозділи ЗСУ: Сирський розкрив цифри

Головком підтвердив, що Добропільська операція триває

14 жовтня 2025, 15:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Штурмовим підрозділам ЗСУ на окремих напрямках на Донеччині вдалося просунутися до 1,6 км. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На скільки км вперед просунулися штурмові підрозділи ЗСУ: Сирський розкрив цифри

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися до 1,6 км. Дякую всім українським захисникам, які знищують ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйони", — зазначив головком.

Незважаючи на невдалі спроби ворога просунутися на деяких напрямках, українські захисники минулої доби провели пошук та знищення противника на території 3.4 кв. км у Покровському районі Донецької області.

Усього за час Добропільської операції станом на ранок 13 жовтня звільнено 182.4 кв. км, 224,7 кв. км – зачищено від ДРГ противника.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а кіл-зона сягає вже 10 кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"У таких умовах для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають здібності нашої логістики та військової медицини. Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя та здоров'я. Наголосив це під час щомісячної робочої наради з питань медичного забезпечення Збройних Сил України", — зазначає головком.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Олександр Сирський попередив про нові випробування : до чого готуватись українцям.

Раніше "Коментарі" писали – почався перелом на фронті: Сирський зробив заяву, що обнадійлює.




