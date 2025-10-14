На скільки км вперед просунулися штурмові підрозділи ЗСУ: Сирський розкрив цифри

Штурмовим підрозділам ЗСУ на окремих напрямках на Донеччині вдалося просунутися до 1,6 км. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися до 1,6 км. Дякую всім українським захисникам, які знищують ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33 окремого штурмового полку та 253 батальйони", — зазначив головком.

Незважаючи на невдалі спроби ворога просунутися на деяких напрямках, українські захисники минулої доби провели пошук та знищення противника на території 3.4 кв. км у Покровському районі Донецької області.

Усього за час Добропільської операції станом на ранок 13 жовтня звільнено 182.4 кв. км, 224,7 кв. км – зачищено від ДРГ противника.

