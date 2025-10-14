На скільки км вперед просунулися штурмові підрозділи ЗСУ: Сирський розкрив цифри

Рубрики
Штурмовим підрозділам ЗСУ на окремих напрямках на Донеччині вдалося просунутися до 1,6 км. Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
Незважаючи на невдалі спроби ворога просунутися на деяких напрямках, українські захисники минулої доби провели пошук та знищення противника на території 3.4 кв. км у Покровському районі Донецької області.
Усього за час Добропільської операції станом на ранок 13 жовтня звільнено 182.4 кв. км, 224,7 кв. км – зачищено від ДРГ противника.
