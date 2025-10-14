logo

Сырский: «Килл-зона» в Украине уже достигает десяти километров
Сырский: «Килл-зона» в Украине уже достигает десяти километров

Дроновая досягаемость на поле боя составляет десятки километров

14 октября 2025, 14:29
На нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а килл-зона достигает уже 10 километров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности нашей логистики и военной медицины. Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье. Подчеркнул это во время ежемесячного рабочего совещания по вопросам медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины ", – отмечает главком.

По его словам, уже медицинской службой 106-й отдельной бригады территориальной обороны применяется инновационный инструментарий, такой как профессиональные консультации, предоставляемые врачами тыловых госпиталей военнослужащим в районах выполнения боевых задач с помощью портативных комплексов FMC.

"Эта система позволяет проводить защищенные онлайн-консультации с передачей данных ЭКГ, дерматоскопии, ультрасоноскопии, отоскопии при большом расстоянии от линии столкновения до госпиталей и медицинских учреждений, в которых есть узкопрофессиональные специалисты.

В воинские части поступила первая партия такого оборудования и уже есть результаты его применения. Полученный практический опыт следует масштабировать и распространять в войсках. Это и применение информационно-коммуникационных технологий, и эвакуация раненых с поля боя с помощью наземных роботизированных комплексов и другие технологические и организационные решения.

Продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим ВС Украины. Уменьшаем количество бумаг, освобождаем пациентов от излишней бюрократической волокиты", – подчеркнул Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая предложила военному руководству выбрать в тылу новую линии обороны и нормально ее подготовить, потому что, по ее мнению, оборона на линии столкновения давно провалена, а россияне продолжают продвигаться вглубь Украины.



