На нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а килл-зона достигает уже 10 километров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский: «Килл-зона» в Украине уже достигает десяти километров

" В таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности нашей логистики и военной медицины. Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье. Подчеркнул это во время ежемесячного рабочего совещания по вопросам медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины ", – отмечает главком.

По его словам, уже медицинской службой 106-й отдельной бригады территориальной обороны применяется инновационный инструментарий, такой как профессиональные консультации, предоставляемые врачами тыловых госпиталей военнослужащим в районах выполнения боевых задач с помощью портативных комплексов FMC.

"Эта система позволяет проводить защищенные онлайн-консультации с передачей данных ЭКГ, дерматоскопии, ультрасоноскопии, отоскопии при большом расстоянии от линии столкновения до госпиталей и медицинских учреждений, в которых есть узкопрофессиональные специалисты. В воинские части поступила первая партия такого оборудования и уже есть результаты его применения. Полученный практический опыт следует масштабировать и распространять в войсках. Это и применение информационно-коммуникационных технологий, и эвакуация раненых с поля боя с помощью наземных роботизированных комплексов и другие технологические и организационные решения. Продолжается также работа по цифровизации учета медицинской помощи военнослужащим ВС Украины. Уменьшаем количество бумаг, освобождаем пациентов от излишней бюрократической волокиты", – подчеркнул Сырский.

