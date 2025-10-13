Народна депутатка Мар’яна Безугла запропонувала військовому керівництву обрати в тилу нову лінії оборони та нормально її підготувати, тому що, на її думку, оборона на лінії зіткнення давно провалена, а росіяни продовжують просуватися вглиб України.

Безугла пропонує обрати лінію оборони в тилу та нормально її захистити: "Почуйте"

"У Дніпропетровській області росія продовжує наступ і наближається до міста Покровське, яке є подальшим напрямком на Павлоград і Дніпро. Як вважаєте, чому Покровське не підготовлене до оборони??? У Сирського думали, що росія не перетне адміністративну межу Дніпропетровської області?...

Так ось, вони вже зовсім усередині області. Де бравурні обурення, які були на мої публікації про небезпеку?" – обурюється нардепка.

Вона наголосила, що поки українські сили відволікаються на Добропільському напрямку, у цей час росія захоплює:

- Куп’янськ, який є воротами для відвоювання назад звільненої Харківщини у 2022 році;

- Костянтинівку, яка є воротами у Краматорську агломерацію;

- Покровськ — ключовий вузол для подальшого просування у трьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій;

І вже йдуть до Павлограда з додаткового напрямку.

"На жаль, росіяни грають нашими генералами, передбачаючи їхню поведінку, а ті намагаються діяти симетричними російськими методами, що означає для нас з обмеженими ресурсами повільне... (додайте слово самі).

Не маю зараз швидких простих рецептів, як Україні, армії вийти з "хоспісу", становища, що у момент часу може здаватися стійким, але де-факто без радикальних рішень — це просто кімната для повільного згасання", – заявляє нардепка.

Вона наголошує, що час перестати брехати, а поглянути правді у вічі: потрібно нарешті визначити, де Україна готова дійсно зупинити Росію і де мати майбутню лінію фронту.

"Там потрібно побудувати нову сталу лінію оборони. Там, де зараз ще тил, але вже скоро буде фронт.

Вибудувати загородження, розставити датчики, встановити зв'язок, засоби радіоелектронної боротьби тощо; виселити населення; змоделювати справжню лінію дронів для розвідки, ураження і логістики нарешті. Не чергові заяви про лінію дронів та переможні звіти з окремих операцій. Тисячі кілометрів фронту. Перетворити на смугу суцільної "кілзони" ЗАВЧАСНО.

Планування відповідно до реальності! Але поки такого проєкту лінії оборони, ви не повірите, досі немає. Досі наші генерали ведуться на "відштурмуємо".

Де? Чим? Ким? Людськими життями??? Це безперервний самообман. Вбивати десятки українців у штурмі одного села і втрачати цілі міста на інших напрямках. Міста, людей, копалини, орні землі.

ПЛАНУЙТЕ, БУДУЙТЕ НАРЕШТІ РЕАЛЬНУ ЛІНІЮ ОБОРОНИ В ТИЛУ! ПОЧУЙТЕ!" – закликає нардепка.

