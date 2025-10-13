Народный депутат Марьяна Безуглая предложила военному руководству выбрать в тылу новую линии обороны и нормально ее подготовить, потому что, по ее мнению, оборона на линии столкновения давно провалена, а россияне продолжают продвигаться вглубь Украины.

Безуглая предлагает выбрать линию обороны в тылу и нормально ее защитить: "Услышьте"

"В Днепропетровской области россия продолжает наступление и приближается к городу Покровское, который является дальнейшим направлением на Павлоград и Днепр. Как считаете, почему Покровское не готово к обороне??? У Сырского думали, что россия не пересечет административную границу Днепропетровской области?

Так вот, они уже совсем внутри области. Где возмущения, которые были на мои публикации об опасности?" – возмущается нардепка.

Она подчеркнула, что пока украинские силы отвлекаются на Добропольском направлении, в это время Россия захватывает:

— Купянск, являющийся воротами для отвоевания обратно освобожденной Харьковщины в 2022 году;

— Константиновку, являющуюся воротами в Краматорскую агломерацию;

— Покровск – ключевой узел для дальнейшего продвижения в трех областях: Запорожской, Днепропетровской и Донецкой;

И уже идут в Павлоград по дополнительному направлению.

"К сожалению, россияне играют нашими генералами, предвосхищая их поведение, а те пытаются действовать симметричными российскими методами, что значит для нас с ограниченными ресурсами медленное... (добавьте слово сами).

Не имею сейчас быстрых простых рецептов, как Украине, армии выйти из "хосписа", положения, которое в момент времени может казаться стойким, но де-факто без радикальных решений – это просто комната для медленного угасания ", – заявляет нардепка.

Она подчеркивает, что пора перестать врать, а посмотреть правде в глаза: нужно наконец определить, где Украина готова действительно остановить Россию и где иметь будущую линию фронта.

Там нужно построить новую устойчивую линию обороны. Там, где сейчас еще тыл, но скоро будет фронт.

"Выстроить заграждения, расставить датчики, установить связь, средства радиоэлектронной борьбы и т.п.; выселить население; смоделировать настоящую линию дронов для разведки, поражения и логистики наконец. Не очередные заявления о линии дронов и победные отчеты по отдельным операциям. Тысячи километров фронта. Превратить в полосу сплошной "килл-зоны" ЗАБЛАГОВРЕМЕННО.

Планирование в соответствии с реальностью! Но пока такого проекта линии обороны, вы не поверите, до сих пор нет. До сих пор наши генералы ведутся на "отштурмуем".

Где? Чем? Кем? Человеческими жизнями??? Это непрерывный самообман. Убивать десятки украинцев в штурме одного села и терять целые города по другим направлениям. Города, людей, ископаемые, пахотные земли.

ПЛАНИРУЙТЕ, СТРОЙТЕ НАКОНЕЦ РЕАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ОБОРОНЫ В ТЫЛУ! УСЛЫШЬТЕ!" – призывает нардепка.

