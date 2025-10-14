logo_ukra

Сирський: «Кілл-зона» в Україні вже сягає десять кілометрів
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський: «Кілл-зона» в Україні вже сягає десять кілометрів

Дронова досяжність на полі бою становить десятки кілометрів

14 жовтня 2025, 14:29
Автор:
Недилько Ксения

На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а “кілл-зона” сягає вже 10 кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини. Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров’я. Наголосив на цьому під час щомісячної робочої наради з питань медичного забезпечення Збройних Сил України", – зазначає головком.

За його словами, вже медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони застосовується інноваційний інструментарій, такий як фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC.

"Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти.

До військових частин надійшла перша партія такого обладнання і вже є результати його застосування. Отриманий практичний досвід варто масштабувати й поширювати у військах. Це й застосування інформаційно-комунікаційних технологій, і евакуація поранених із поля бою за допомогою наземних роботизованих комплексів, і інші технологічні та організаційні рішення.

Триває також робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги військовослужбовцям ЗС України. Зменшуємо кількість паперів, звільняємо пацієнтів від зайвої бюрократичної тяганини", – підкреслив Сирський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла запропонувала військовому керівництву обрати в тилу нову лінії оборони та нормально її підготувати, тому що, на її думку, оборона на лінії зіткнення давно провалена, а росіяни продовжують просуватися вглиб України.



