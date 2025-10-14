На нинішньому етапі війни реалії поля бою визначають ударні дрони, а “кілл-зона” сягає вже 10 кілометрів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський: «Кілл-зона» в Україні вже сягає десять кілометрів

" За таких умов для оперативної евакуації поранених величезного значення набувають спроможності нашої логістики та військової медицини. Ми повинні бачити війну крізь призму потреб українського піхотинця, вберегти його життя і здоров’я. Наголосив на цьому під час щомісячної робочої наради з питань медичного забезпечення Збройних Сил України ", – зазначає головком.

За його словами, вже медичною службою 106-ї окремої бригади територіальної оборони застосовується інноваційний інструментарій, такий як фахові консультації, які надають лікарі тилових госпіталів військовослужбовцям у районах виконання бойових завдань за допомогою портативних комплексів FMC.

"Ця система дозволяє проводити захищені онлайн-консультації з передачею даних ЕКГ, дерматоскопії, ультрасоноскопії, отоскопії у разі великої відстані від лінії зіткнення до шпиталів та медичних закладів, у яких є вузькофахові спеціалісти. До військових частин надійшла перша партія такого обладнання і вже є результати його застосування. Отриманий практичний досвід варто масштабувати й поширювати у військах. Це й застосування інформаційно-комунікаційних технологій, і евакуація поранених із поля бою за допомогою наземних роботизованих комплексів, і інші технологічні та організаційні рішення. Триває також робота щодо цифровізації обліку медичної допомоги військовослужбовцям ЗС України. Зменшуємо кількість паперів, звільняємо пацієнтів від зайвої бюрократичної тяганини", – підкреслив Сирський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка Мар’яна Безугла запропонувала військовому керівництву обрати в тилу нову лінії оборони та нормально її підготувати, тому що, на її думку, оборона на лінії зіткнення давно провалена, а росіяни продовжують просуватися вглиб України.