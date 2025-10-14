На сколько км вперед продвинулись штурмовые подразделения ВСУ: Сырский раскрыл цифры

Штурмовым подразделениям ВСУ на отдельных направлениях в Донецкой области удалось продвинуться до 1,6 км. Об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись до 1,6 км. Спасибо всем украинским защитникам, которые уничтожают врага, особенно хочу отметить защитников из состава 33 отдельного штурмового полка и 253 батальона", — отметил главком.

Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, украинские защитники за прошедшие сутки провели поиск и уничтожение противника на территории 3.4 кв. км в Покровском районе Донецкой области.

Всего за время Добропольской операции, по состоянию на утро 13 октября, освобождено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км — зачищено от ДРГ противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — на нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а килл-зона достигает уже 10 километров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"В таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают способности нашей логистики и военной медицины. Мы должны видеть войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье. Подчеркнул это во время ежемесячного рабочего совещания по вопросам медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины ", – отмечает главком.

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский предупредил о новых испытаниях: к чему готовиться украинцам.

Ранее "Комментарии" писали – начался перелом на фронте: Сырский сделал обнадеживающее заявление.



