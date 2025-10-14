На сколько км вперед продвинулись штурмовые подразделения ВСУ: Сырский раскрыл цифры

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Штурмовым подразделениям ВСУ на отдельных направлениях в Донецкой области удалось продвинуться до 1,6 км. Об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Несмотря на неудачные попытки врага продвинуться на некоторых направлениях, украинские защитники за прошедшие сутки провели поиск и уничтожение противника на территории 3.4 кв. км в Покровском районе Донецкой области.
Всего за время Добропольской операции, по состоянию на утро 13 октября, освобождено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км — зачищено от ДРГ противника.
Читайте также на портале "Комментарии" — на нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а килл-зона достигает уже 10 километров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский предупредил о новых испытаниях: к чему готовиться украинцам.
Ранее "Комментарии" писали – начался перелом на фронте: Сырский сделал обнадеживающее заявление.