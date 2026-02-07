Москва зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні

Вночі 7 лютого армія агресорки Росії атакувала Україну ракетами і дронами. Росіяни цинічно відзвітували, що "цілі удару досягнуті". Про це повідомили росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Міноборони РФ. Фото: з відкритих джерел

У відомстві країни-агресорки зауважили, що масований удар "високоточною зброєю" зокрема "Кинджалами" "став відповіддю" на атаки України.

Міноборони цинічно заявили, що атакували об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, які нібито використовуються в інтересах ЗСУ. Водночас Москва і словом не обмовилася, що через атаки на енергетику тисячі українців залишилися без світла.

