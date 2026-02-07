logo_ukra

UA
UA
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Рубрики

МЕНЮ

Москва зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні
НОВИНИ

Москва зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні

У Міноборони РФ цинічно заявили, що атакували об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, які нібито використовуються в інтересах ЗСУ

7 лютого 2026, 13:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вночі 7 лютого армія агресорки Росії атакувала Україну ракетами і дронами. Росіяни цинічно відзвітували, що "цілі удару досягнуті". Про це повідомили росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Москва зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні

Міноборони РФ. Фото: з відкритих джерел

У відомстві країни-агресорки зауважили, що масований удар "високоточною зброєю" зокрема "Кинджалами" "став відповіддю" на атаки України.

Міноборони цинічно заявили, що атакували об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, які нібито використовуються в інтересах ЗСУ. Водночас Москва і словом не обмовилася, що через атаки на енергетику тисячі українців залишилися без світла.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України, під ударом опинилися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції. Україна звернулася по аварійну допомогу до Польщі. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Також видання "Коментарі" повідомляло – країна-агресор здійснила чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у Києві та більшості регіонів запровадили аварійні відключення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Укренерго в Telegram.

Раніше "Коментарі" писали – Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіку. Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами.

Президент зазначив, що переговорники Трампа говорять про бажання завершити війну приблизно до червня і працюють над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.




