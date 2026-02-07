Москва сделала циничное заявление после массированной атаки по Украине

Ночью 7 февраля армия агрессорки России атаковала Украину ракетами и дронами. Россияне цинично отчитались, что "целые удары достигнуты". Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на Минобороны РФ.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

В ведомстве страны-агрессора отметили, что массированный удар "высокоточным оружием" в частности "Кинжалами" "стал ответом" на атаки Украины.

Минобороны цинично заявили, что атаковали якобы используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. В то же время Москва и словом не оговорилась, что из-за атак на энергетику тысячи украинцев остались без света.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска совершили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью в Польшу. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате нанесенных врагом повреждений в Киеве и большинстве регионов ввели аварийные отключения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Ранее "Комментарии" писали – Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну России против Украины к началу лета и могут оказывать дипломатическое давление согласно этому графику. Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Президент отметил, что переговорщики Трампа говорят о желании завершить войну примерно до июня и работают над формированием четкого графика переговорного процесса.



