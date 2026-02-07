Що пошкодила РФ: чому ввели екстрені відключення світла

Країна-агресор здійснила чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у Києві та більшості регіонів запровадили аварійні відключення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Укренерго в Telegram.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

"Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Слідкуйте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", — повідомили в Укренерго.

Компанія також закликала населення стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго регіонами, щоб дізнаватися про поточну ситуацію з відключеннями світла.

Варто зазначити, що Росія в ніч на 7 лютого здійснила масовану атаку на енергосистему України. Ворог застосував і дрони, і крилаті ракети. Під ударом опинилися також західні регіони — повідомлялося про обстріли на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині, Рівному тощо.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил та місцевої влади, ракети на заході України фіксувалися щонайменше у Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

Метою ворога стали ТЕС – повідомлялося, щоб під удар могла потрапити Бурштинська електростанція, проте наразі деталі невідомі.

