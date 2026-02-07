logo

Что повредила РФ: почему ввели экстренные отключения света

В Киеве и других областях ввели экстренные отключения света

7 февраля 2026, 08:08
Страна-агрессор осуществила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. Вследствие нанесенных врагом повреждений в Киеве и большинстве регионов ввели аварийные отключения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.

Что повредила РФ: почему ввели экстренные отключения света

Отключение света. Фото: из открытых источников

"Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", — сообщили в Укрэнерго.

Компания также призвала население следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго по регионам, чтобы узнавать о текущей ситуации с отключениями света.

Стоит отметить, Россия в ночь на 7 февраля осуществила массированную атаку на энергосистему Украины. Враг применил и дроны, и крылатые ракеты. Под ударом оказались также западные регионы — сообщалось об обстрелах на Волыни, Львовщине, Ивано-Франковщине, в Ровно и тому подобное.

Согласно сообщениям Воздушных сил и местных властей, ракеты на западе Украины фиксировались по меньшей мере в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Целью врага стали ТЭС – сообщалось, чтобы под удар могла попасть Бурштынская электростанция, однако пока детали неизвестны.

Читайте также на портале "Комментарии" — закончился второй раунд переговоров в Абу-Даби. На этот раз достаточно скупа информация об их результатах. Едва ли не единственным из которых считается первый в этом году обмен военнопленными. Каковы на самом деле итоги этих переговоров и приблизили ли они хотя бы на йоту Украину к миру? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, забрав мнения экспертов.




