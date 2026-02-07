logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Чому після атаки РФ Україна терміново просить допомогу Польщі
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому після атаки РФ Україна терміново просить допомогу Польщі

Денис Шмигаль розповів, що російські удари були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ, які є ключовими елементами української енергомережі

7 лютого 2026, 09:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України, під ударом опинилися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції. Україна звернулася по аварійну допомогу до Польщі. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Чому після атаки РФ Україна терміново просить допомогу Польщі

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Міністр зазначив, російські удари були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ, які є ключовими елементами української енергомережі.

Також ворог атакував об’єкти генерації, зокрема Бурштинську ТЕС та Добротвірську ТЕС.

Через пошкодження інфраструктури в Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а в східних і північних областях — додаткові спеціальні графіки.                                                           

Для безпеки енергосистеми персонал атомних електростанцій тимчасово розвантажив енергоблоки.

Диспетчер "Укренерго" вже активував запит на аварійну допомогу від Польщі, щоб стабілізувати роботу енергосистеми.

Варто нагадати у ніч на 7 лютого по всій країні оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про дрони та ракети в небі над Україною. Згодом стало відомо про вибухи у Вінниці та Бурштині Івано-Франківської області, а також Рівне.

Читайте також на порталі "Коментарі" — країна-агресор здійснила чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у Києві та більшості регіонів запровадили аварійні відключення. Про це повідомляє Укренерго в Telegram.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини