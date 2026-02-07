Чому після атаки РФ Україна терміново просить допомогу Польщі

Російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на ключові об’єкти енергетичної інфраструктури України, під ударом опинилися магістральні підстанції, лінії електропередач та теплові електростанції. Україна звернулася по аварійну допомогу до Польщі. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відключення світла. Фото: із відкритих джерел

Міністр зазначив, російські удари були спрямовані по підстанціях та повітряних лініях напругою 750 кВ і 330 кВ, які є ключовими елементами української енергомережі.

Також ворог атакував об’єкти генерації, зокрема Бурштинську ТЕС та Добротвірську ТЕС.

Через пошкодження інфраструктури в Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень, а в східних і північних областях — додаткові спеціальні графіки.

Для безпеки енергосистеми персонал атомних електростанцій тимчасово розвантажив енергоблоки.

Диспетчер "Укренерго" вже активував запит на аварійну допомогу від Польщі, щоб стабілізувати роботу енергосистеми.

Варто нагадати у ніч на 7 лютого по всій країні оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про дрони та ракети в небі над Україною. Згодом стало відомо про вибухи у Вінниці та Бурштині Івано-Франківської області, а також Рівне.

