Почему после атаки РФ Украина срочно просит о помощи Польшу

Денис Шмыгаль рассказал, что российские удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ, являющимися ключевыми элементами украинской энергосети

7 февраля 2026, 09:37
Российские оккупационные войска совершили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью в Польшу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Почему после атаки РФ Украина срочно просит о помощи Польшу

Отключение света. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что российские удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются ключевыми элементами украинской энергосети.

Также враг атаковал объекты генерации, в частности, Бурштынскую ТЭС и Добротворскую ТЭС.

Из-за повреждений инфраструктуры в Украине применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях – дополнительные специальные графики.

В целях безопасности энергосистемы персонал атомных электростанций временно разгрузил энергоблоки.

Диспетчер Укрэнерго уже активировал запрос на аварийную помощь от Польши, чтобы стабилизировать работу энергосистемы.

Следует напомнить в ночь на 7 февраля по всей стране объявили тревогу. Воздушные силы сообщили о дронах и ракетах в небе над Украиной. Впоследствии стало известно о взрывах в Виннице и Янтаре Ивано-Франковской области, а также Ровно.

Читайте на портале "Комментарии" — страна-агрессор совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате нанесенных врагом повреждений в Киеве и большинстве регионов ввели аварийные отключения. Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.




