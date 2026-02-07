РФ атакує Україну дронами та ракетами: у яких областях лунали вибухи

По всій країні оголосили на сполох. Повітряні сили повідомили про дрони та ракети в небі над Україною. Згодом стало відомо про вибухи у Вінниці та Бурштині Івано-Франківської області, а також Рівне.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Повітряні сили повідомили про "2 групи КР на Одещині курсом на Вінницьку область", а ще пізніше про ракети курсом на Хмельниччину та Тернопіль, Вінницю та Львівську область.

Пізніше повідомлялося, що у Бурштині на Івано-Франківщині було чути звуки вибухів. Також вибухи чули у Вінниці.

Вже вранці Повітряні сили повідомили про нові ракети, які прямують до міст України. Зокрема, КР летять до Хмельницької, Тернопільської, Франківської та Львівської областей.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про нову загрозу.

"Крилаті ракети вже курсом на сусідню Тернопільську область. Будьте у безпечному місці", — написав він.

