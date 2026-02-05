Россия массированно атаковала Украину: где были слышны взрывы, какие последствия ударов

В ночь на 5 февраля Россия совершила очередную масштабную атаку по территории Украины, применив ракеты и десятки ударных беспилотников. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Херсоне, Сумах и ряде других городов. Противовоздушная оборона работала почти всю ночь, однако избежать разрушений не удалось.

Россия массированно атаковала Украину. Фото из открытых источников

Взрывы в Киеве

Основным направлением удара стали дроны-камикадзе. Последствия атаки были зафиксированы сразу в четырех районах столицы: Дарницком, Оболонском, Соломенском и Шевченковском. В Оболонском районе возник пожар на парковке, сгорели два автомобиля. В Соломенском районе взрывной волной повреждены по меньшей мере четыре жилых дома, детский сад и хозяйственное сооружение.

В Шевченковском районе дрон попал в офисное здание, вызвав пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. По данным полиции, от российской атаки на Киев пострадали две женщины 79 и 89 лет.

Удары по Харькову

Харьков подвергся атаке вторую ночь подряд. Попадание зафиксировано в Слободском районе. Из-за проблем в энергосистеме было временно остановлено движение поездов на одной из линий метро, другие работали с увеличенными интервалами. Информации о пострадавших по состоянию на утро не поступало.

Атака РФ по другим регионам Украины

В Сумах дрон попал во двор многоквартирного дома. Выбито более 50 окон и повреждены автомобили. В Херсоне также раздавались взрывы. По предварительным данным, обошлось без жертв.

По информации Воздушных сил ВСУ, ночью Россия выпустила две ракеты и 183 дрона. Украинское ПВО уничтожило или подавило 156 беспилотников, однако зафиксировано попадание на 16 локациях. Атака продолжалась и после рассвета.

