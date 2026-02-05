Росія здригалася від вибухів: які міста опинилися під атакою

У ніч на 5 лютого кілька регіонів Росії зазнали масованих дронових атак. Під ударом опинилися насамперед Бєлгородська та Ростовська області, де місцеві мешканці повідомляли про вибухи, роботу протиповітряної оборони та прольоти безпілотників.

Вибухи в Росії. Фото ілюстративне

Згідно з російськими ЗМІ, у Бєлгороді та прилеглих районах влада оголосила ракетну небезпеку. Водночас у Ростовській області фіксували масштабну атаку дронів. Вибухи лунали в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Батайську та Азові. Очевидці стверджують, що групи БПЛА заходили з боку Таганрозької затоки, а звуки ППО було чути протягом тривалого часу.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що сили ППО за ніч нібито збили понад 30 безпілотників. За його словами, атаки також зазнали Новошахтинськ, Каменськ-Шахтинський, Шахти та низка районів області. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

OSINT-канал Supernova+ повідомляє, що в Ростові атака могла бути спрямована на тепло- та енергетичну інфраструктуру, однак офіційних підтверджень цьому наразі немає.

Міністерство оборони Росії зі свого боку заявило про перехоплення 95 безпілотників у різних регіонах. За їх даними найбільше безпілотників було знищено над Краснодарським краєм та Ростовською областю – 36 та 27 БПЛА відповідно. Також безпілотники перехоплювали над Бєлгородською областю, акваторією Азовського моря та Кримом.

