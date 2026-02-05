logo

Россия содрогалась от взрывов: какие города оказались под атакой
НОВОСТИ

Россия содрогалась от взрывов: какие города оказались под атакой

Россию атаковали дроны и ракеты. Взрывы раздались в Белгороде и Ростове-на-Дону.

5 февраля 2026, 08:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 5 февраля несколько регионов России подверглись массированным дроновым атакам. Под ударом оказались прежде всего Белгородская и Ростовская области, где местные жители сообщали о взрывах, работе противовоздушной обороны и пролетах беспилотников.

Россия содрогалась от взрывов: какие города оказались под атакой

Взрывы в России. Фото иллюстративное

Согласно российским СМИ, в Белгороде и близлежащих районах власти объявили ракетную опасность. В то же время в Ростовской области фиксировали масштабную атаку дронов. Взрывы раздавались в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Азове. Очевидцы утверждают, что группы БПЛА заходили со стороны Таганрогского залива, а звуки ПВО были слышны в течение длительного времени.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО за ночь якобы сбили более 30 беспилотников. По его словам, атаки также подверглись Новошахтинску, Каменск-Шахтинскому, Шахтам и ряду районов области. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

OSINT-канал Supernova сообщает, что в Ростове атака могла быть направлена на тепло- и энергетическую инфраструктуру, однако официальных подтверждений пока нет.

Министерство обороны России со своей стороны заявило о перехвате 95 беспилотников в разных регионах. По их данным, больше всего беспилотников было уничтожено над Краснодарским краем и Ростовской областью – 36 и 27 БПЛА соответственно. Также беспилотники перехватывали над Белгородской областью, акваторией Азовского моря и Крымом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ударила кассетными боеприпасами по рынку в Дружковке.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заявили, что готовы к окончанию войны. Какие условия Москвы.



