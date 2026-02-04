logo_ukra

Війна з Росією Росія жахливо вдарила касетними боєприпасами по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених
Росія жахливо вдарила касетними боєприпасами по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених

Російська армія атакувала ринок у Дружківці касетними снарядами. Загинули щонайменше семеро людей, ще 15 поранені.

4 лютого 2026, 15:17
Російські війська 4 лютого завдали удару по місту Дружківка на Донеччині, застосувавши касетні боєприпаси. Під обстріл потрапив місцевий ринок, який став місцем традиційного ранкового скупчення людей. За попередніми даними, загинули щонайменше семеро цивільних, ще 15 осіб дістали поранення.

Росія жахливо вдарила касетними боєприпасами по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених

Удар по Дружківці. Фото: Донецька ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про удар по Дружівці. За його словами, удар був завданий навмисно по цивільному об’єкту, що робить атаку черговим воєнним злочином Росії проти мирного населення.

"Росіяни обстріляли місто касетними снарядами — поцілили прямо по ринку, де завжди вранці є масове скупчення людей. Це — ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про "перемир'я" не варті нічого… Усі наслідки цього злочину ретельно документуємо. За все будуть відповідати", — заявив Філашкін.

За попередніми даними внаслідок російського удару по Дружівці загинуло семеро людей. Серед загиблих люди віком від 43 до 81 року. Поранення отримали 15 людей віком від 50 до 72 років. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці працюють рятувальники, медики, поліція та слідчі служби.

Росія жахливо вдарила касетними боєприпасами по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених - фото 2

Удар по Дружківці

Окрім обстрілу ринку, російська армія скинула на місто дві авіабомби. Унаслідок атак пошкоджено промислову зону, три багатоповерхові будинки та три приватні оселі. Остаточна кількість жертв може зрости.

Росія жахливо вдарила касетними боєприпасами по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених - фото 2

Удар по Дружківці

Голова ОВА закликав мешканців прифронтових громад евакуюватися до безпечніших регіонів, наголосивши, що російські заяви про будь-які "перемир’я" не мають жодної реальної цінності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про жахливу атаку Росії на Дніпропетровщині.

Також "Коментарі" писали, що Росія атакувала пологовий будинок у Запоріжжі.



Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/13460
