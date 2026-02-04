Россия ужасно ударила кассетными боеприпасами по рынку в Дружковке: много погибших и раненых

Российские войска 4 февраля нанесли удар по городу Дружковка Донецкой области, применив кассетные боеприпасы. Под обстрел попал местный рынок, ставший местом традиционного утреннего скопления людей. По предварительным данным, погибли по меньшей мере семь гражданских, еще 15 человек получили ранения.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил об ударе по Дружовке. По его словам, удар был нанесен специально по гражданскому объекту, что делает атаку очередным военным преступлением России против мирного населения.

"Россияне обстреляли город кассетными снарядами – попали прямо по рынку, где всегда утром есть массовое скопление людей. Это – еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" не стоят ничего… Все последствия этого преступления тщательно документируем. За все будут отвечать", – заявил Филашкин.

По предварительным данным в результате российского удара по Дружовке погибли семь человек. Среди погибших люди в возрасте от 43 до 81 года. Ранения получили 15 человек в возрасте от 50 до 72 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают спасатели, медики, полиция и следственные службы.

Кроме обстрела рынка, российская армия сбросила на город две авиабомбы. В результате атак повреждена промышленная зона, три многоэтажных дома и три частных дома. Окончательное количество жертв может возрасти.

Глава ОВА призвал жителей прифронтовых общин эвакуироваться в более безопасные регионы, подчеркнув, что российские заявления о каких-либо "перемириях" не имеют никакой реальной ценности.

