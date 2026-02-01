logo_ukra

Війна з Росією Жахлива атака Росії на Дніпропетровщині: кількість жертв зросла (ФОТО)
НОВИНИ

Жахлива атака Росії на Дніпропетровщині: кількість жертв зросла (ФОТО)

Росія атакувала Павлоградський район Дніпропетровщини. Дрон влучив у автобус із працівниками енергетичної сфери.

1 лютого 2026, 18:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Російські війська 1 лютого завдали удару по Дніпропетровській області, атакувавши вуглевидобувне підприємство в Павлоградському районі та службовий автобус. Внаслідок атаки загинули щонайменше 15 людей, ще семеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили місцева влада та екстрені служби.

Жахлива атака Росії на Дніпропетровщині: кількість жертв зросла (ФОТО)

Атака Росії на Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

За попередніми даними, російський дрон влучив у автобус, який перевозив працівників шахти після завершення зміни. Саме там зафіксовано найбільшу кількість жертв. Спочатку йшлося про 12 загиблих, однак згодом кількість убитих від російської атаки зросла до 15 людей. Поранених оперативно госпіталізували, на місці працювали рятувальники ДСНС, пожежу після удару ліквідували.

"Російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі. Попередньо, загинули 12 людей. Ще семеро травмовані, їх госпіталізували до лікарні", — зазначили у ДСНС. 

Заступник міського голови Тернівки Вадим Добровольський підтвердив, що під обстріл потрапила цивільна та виробнича інфраструктура.

Жахлива атака Росії на Дніпропетровщині: кількість жертв зросла (ФОТО) - фото 2

Атака РФ на Дніпропетровщині — удар по автобусу

Жахлива атака Росії на Дніпропетровщині: кількість жертв зросла (ФОТО) - фото 2

Атака Росії на Дніпропетровщині — удар по автобусу

Голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець уточнив, що, за попередньою інформацією, російські війська застосували чотири ударні безпілотники типу Shahed, завдавши прицільних ударів по об’єктах, пов’язаних із вугільною галуззю.

"Таке "енергетичне перемирʼя", такі перемовини з московитськими упирями, які прицільно цинічно поцілили по людях, на яких тримається сьогоднішня енергетика, найскладніший в історії країни опалювальний сезон", — відреагував Волинець.

Згодом міністр енергетики Денис Шмигаль у Фейсбуці уточнив, що російські дрони уразили службовий автобус енергопідприємства поблизу шахти "Тернівська" в Павлоградському районі. Як зауважив він, це була "цинічна та цілеспрямована атака" на працівників енергетичної сфери.

Правоохоронці та рятувальні служби продовжують роботу на місці трагедії, остаточні дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія атакувала пологовий будинок у Запоріжжі. Що відомо про поранених і наслідки удару.



