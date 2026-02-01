logo_ukra

Росія атакувала пологовий будинок у Запоріжжі: що відомо про поранених і наслідки удару (ФОТО)
Росія атакувала пологовий будинок у Запоріжжі: що відомо про поранених і наслідки удару (ФОТО)

Російський дрон вдарив по пологовому будинку в Запоріжжі 1 лютого. Деталі атаки та наслідки.

1 лютого 2026, 13:30
Автор:
Slava Kot

У неділю вранці, 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Атака була здійснена безпілотником під час повітряної тривоги. В місті пролунав вибух, після чого стало відомо про пряме влучання в медичний заклад.

Росія атакувала пологовий будинок у Запоріжжі: що відомо про поранених і наслідки удару (ФОТО)

Росія атакувала пологовий будинок у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, унаслідок атаки поранено щонайменше шістьох людей. Серед постраждалих виявилися дві жінки, які перебували на огляді в момент удару. Усім пораненим надається необхідна медична допомога, їхній стан уточнюється.

"Росіяни завдали удар по пологовому будинку Запоріжжя. Удар по пологовому — ще один доказ війни, спрямованої проти життя!", — сказав Федоров.

За його словами, на місці працюють екстрені служби, а масштаби руйнувань оцінюються.

Удар по цивільному медичному об’єкту стався на тлі чергової масованої атаки дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 1 лютого Росія запустила по Україні близько 90 ударних БпЛА, зокрема типів Shahed, "Гербера" та "Італмас". Українська протиповітряна оборона знешкодила 76 безпілотників, однак окремі дрони досягли цілей у прифронтових регіонах.

Запоріжжя регулярно зазнає обстрілів через близькість до лінії фронту. Міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на медичні заклади, однак російські удари по лікарнях і пологових будинках в Україні фіксуються не вперше.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що військовий розповів про загрозу для Запоріжжя від росіян.

Також "Коментарі" писали, що такого страшного удару на Запоріжжі ще не було. Місто повністю у вогні і руїнах.



