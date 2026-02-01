Росія атакувала пологовий будинок у Запоріжжі: що відомо про поранених і наслідки удару (ФОТО)

У неділю вранці, 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Атака була здійснена безпілотником під час повітряної тривоги. В місті пролунав вибух, після чого стало відомо про пряме влучання в медичний заклад.

Росія атакувала пологовий будинок у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, унаслідок атаки поранено щонайменше шістьох людей. Серед постраждалих виявилися дві жінки, які перебували на огляді в момент удару. Усім пораненим надається необхідна медична допомога, їхній стан уточнюється.

"Росіяни завдали удар по пологовому будинку Запоріжжя. Удар по пологовому — ще один доказ війни, спрямованої проти життя!", — сказав Федоров.

За його словами, на місці працюють екстрені служби, а масштаби руйнувань оцінюються.

Удар по цивільному медичному об’єкту стався на тлі чергової масованої атаки дронами. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 1 лютого Росія запустила по Україні близько 90 ударних БпЛА, зокрема типів Shahed, "Гербера" та "Італмас". Українська протиповітряна оборона знешкодила 76 безпілотників, однак окремі дрони досягли цілей у прифронтових регіонах.

Запоріжжя регулярно зазнає обстрілів через близькість до лінії фронту. Міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на медичні заклади, однак російські удари по лікарнях і пологових будинках в Україні фіксуються не вперше.

