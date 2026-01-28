«Запоріжжя чекають дуже складні часи»: військовий розповів про загрозу для міста

Російські загарбники поступово просуваються в Запорізькій області. Мета противника – вийти на відстань, з якої можна діставати до Запоріжжя з артилерії.

Костянтин Реуцький. Фото: з відкритих джерел

Ситуація на цьому напрямку фронту зараз складна й має тенденцію до погіршення. Про в ефірі "Радіо Свобода" заявив офіцер загону безпілотних систем "Б12" Костянтин Реуцький.

За словами військового, відстань до Запоріжжя повільно, але невпинно скорочується.

"Я думаю, що ворог прагне вийти принаймні на таку дистанцію, з якої він зможе працювати по обласному центру ствольною артилерією. І якщо йому це вдасться, то Запоріжжя чекають складні часи", – сказав Реуцький.

За його словами, загарбники просувається у напрямку Запоріжжя з півдня та зі сходу. Окупанти вже захопили Гуляйполе і продовжують просування на цій ділянці.

"Запоріжжя вже перебуває під загрозою. І якщо нічого не буде зроблено, Запоріжжя чекають дуже складні часи", — наголосив військовий.

Як повідомляв портал "Коментарі", за останніх пів року загроза для Запоріжжя з боку російських окупантів стала більшою. Водночас зараз загарбники свої зусилля сфокусували на Гуляйпільському та Кам’янському напрямках фронту, розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, Сили оборони України фактично щодня покращують свої позиції на Кам’янському напрямку. Значно складнішою, за словами голови ОВА, є ситуація в Гуляйполі. Українські штурмові підрозділи, які зараз воюють за місто, роблять майже неможливу роботу у взаємодії з підрозділами БПЛА.

Видання "Коментарі" також писало, що на цей час немає підстав говорити про масову евакуацію із Запоріжжя. Місто переживає вже четверту надзвичайно складну зиму, але всі соціальні заклади функціонують.